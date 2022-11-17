Послали за кораблем: Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі

Країни-агресорки не зможуть оскаржити це рішення, оскільки відтепер не є членами організації.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) на позачерговій Генеральній асамблеї в Берліні призупинив членство паралімпійських комітетів Росії та Білорусі через війну в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

За виключення РФ проголосували 64 делегати, проти – 39, утрималися – 16. Призупинення членства Білорусі підтримали 54 делегати, проти – 45, утрималися – 18. Щоб ухвалити рішення потрібно було 50%+1 голос.

У зв'язку із призупиненням свого членства Росія та Білорусь втратили всі права у Міжнародному паралімпійському комітеті, зокрема й право подання апеляції.

Переглянути цей вердикт може лише Генеральна асамблея МПК. ЇЇ наступне зібрання, найімовірніше, відбудеться наприкінці 2023 року.

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