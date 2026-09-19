Ярмолюк допоміг "Брентфорду" розгромити "Челсі" у своєму сотому матчі в АПЛ

Єгор Ярмолюк / © Associated Press

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Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк допоміг своєму клубу розгромити "Челсі" (3:0) у домашньому матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону–2026/27.

Перший тайм минув без забитих м'ячів. Після перерви господарі поля відкрили рахунок — на 61-й хвилині відзначився Джейдон Ентоні.

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На 83-й хвилині Ігор Тьягу збільшив перевагу "бджіл". А вже у компенсований час Фабіу Карвалью завершив розгром "синіх".

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Ярмолюк вийшов у стартовому складі "Брентфорда" та відіграв до 69-ї хвилини, коли його замінив Мамаду Сангаре.

Для 22-річного українця це був сотий матч у АПЛ — у цих поєдинках він забив один гол і віддав три результативні передачі.

Ярмолюк став третім українцем в історії, який провів 100 матчів в АПЛ. Більше за нього зіграли лише Віталій Миколенко (147) та Олександр Зінченко (150).

Огляд матчу "Брентфорд" — "Челсі"

Завдяки цій перемозі "Брентфорд" (9 очок) піднявся на третє місце в АПЛ. "Челсі" (7 балів) перебуває на сьомій позиції.

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У наступному турі "Брентфорд" на виїзді зустрінеться з "Астон Віллою", а "Челсі" прийме "Борнмут". Матчі відбудуться у жовтні після паузи на ігри національних збірних.

Раніше повідомлялося, що Ярмолюк не потрапив до складу збірної України на прийдешні матчі Ліги націй. Він залишиться у розташуванні свого клубу, аби залікувати хронічну травму ноги.

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