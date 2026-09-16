Мальдера оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй

Збірна України з футболу / © УАФ

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Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив склад національної команди на прийдешні матчі Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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До основного списку увійшли 30 футболістів, ще 10 гравців перебувають у резервному списку.

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Склад збірної України на матчі Ліги націй

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен", Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Богдан Михайличенко (обидва — "Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Ілля Крупський ("Харків"), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ Черкаси).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар" Донецьк), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польща), Олександр Зубков (АЕК Афіни, Греція), Віктор Циганков ("Аякс" Амстердам, Нідерланди).

Нападники: Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Артем Степанов ("Утрехт", Нідерланди), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

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Резервний список

Олександр Романчук ("Університатя" Крайова, Румунія), Олександр Піхальонок ("Динамо" Київ), Роман Вантух ("Карпати" Львів), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв (обидва — "Шахтар" Донецьк), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі" Джидда, Саудівська Аравія), Владислав Велетень, Ігор Краснопір (обидва — "Полісся" Житомир), Артем Шабанов ("Харків"), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада).

Новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Підопічні Мальдери проведуть по два поєдинки проти кожного із суперників — удома та на виїзді.

Від 25 вересня до 5 жовтня "синьо-жовті" зіграють одразу чотири матчі Ліги націй: два — проти Угорщини (25 вересня та 5 жовтня), по одному — проти Грузії (28 вересня) та Північної Ірландії (2 жовтня).

Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Раніше стало відомо, де збірна України проведе домашні матчі Ліги націй.

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