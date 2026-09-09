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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
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День ангела 16 вересня: кого та як вітати з іменинами

16 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 16 вересня

Який день ангела 16 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 16 вересня

16 вересня 2026 року привітайте з іменинами Віктора, Григорія, Йосипа, Олексія, Сергія, Людмилу.

Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві обожнює пригоди, енергійний. В дорослому віці стає сумним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежити». В дитинстві активний, непосидючий. В дорослому віці стає рішучим.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві самостійний, потайливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає справедливим.

Людмила — старослов’янське коріння, тлумачиться як «людям мила». В дитинстві емоційна, цілеспрямована. В дорослому віці стає вибірковою в спілкуванні.

День ангела 16 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 16 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від негараздів, допомагав долати труднощі та вів світлою дорогою. Нехай у серці живуть любов, спокій і радість, а поруч будуть щирі та надійні люди!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець невидимо тримає тебе за руку, захищає від усього злого та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, достатку й багато щасливих моментів!

***

З Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений добром, теплом і приємними подіями. Бажаю, щоб небесний покровитель завжди був поруч, дарував сили, підтримував у складні хвилини та допомагав знаходити правильний шлях. Щастя тобі, любові та миру!

***

Вітаю з твоїм особливим днем! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе і твою родину, відводить біду та наповнює життя світлом. Бажаю, щоб усі добрі бажання неодмінно здійснювалися, а кожен новий день приносив привід для усмішки!

***

Щасливого Дня ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, дарує віру, сили та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю миру в душі, любові в серці, добробуту в домі та людей поруч, з якими хочеться ділитися щастям!

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