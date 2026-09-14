Демобілізація в Україні: хто першим звільниться зі служби

Після демобілізації не всіх звільнять одразу / © ТСН

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У разі оголошення демобілізації існує порядок звільнення з військової служби для мобілізованих та контрактників. Наразі універсального правила щодо обов’язкового терміну вислуги немає.

Житомирський обласний ТЦК та СП пояснив усі нюанси.

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Хто звільниться першим

Визначити наперед, хто саме з військовослужбовців звільнятиметься першим, неможливо. Це залежатиме від конкретного рішення про демобілізацію, а також визначених у ньому строків і категорій військовослужбовців.

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Тому наразі немає єдиного правила, за яким можна було б сказати: військовий, який прослужив певну кількість років, автоматично отримує право на звільнення.

Для мобілізованих ключовим є рішення про демобілізацію. Для контрактників мають значення умови конкретного контракту та передбачені законодавством підстави для звільнення.

Безперешкодно зможуть звільнитися бійці, як уклали нові мотиваційні контракти. У постанові Кабінету міністрів №768 йдеться про те, що після оголошення демобілізації вони зможуть звільнитися, якщо не матимуть бажання продовжувати службу.

Військовослужбовці, які уклали нові мотиваційні контракти, також матимуть можливість звільнитися після оголошення демобілізації, якщо не виявлять бажання продовжувати військову службу.

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Демобілізація в Україні — що відомо

Офіційного початку загальної демобілізації не оголошено, адже в Україні продовжує діяти воєнний стан. Утім, уряд і Міністерство оборони розглядають механізми часткової ротації та звільнення військовослужбовців, які перебувають на службі понад 36 місяців.

Військовослужбовці, які вже перебувають на службі, можуть звернутися до військово-лікарської комісії (ВЛК) або МСЕК, щоб визначити стан їхнього здоров’я та його відповідність вимогам військової служби.

У разі встановлення непридатності або обмеженої придатності до служби ВЛК може ухвалити рішення про звільнення або переведення військовослужбовця в запас.

Очільник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов заявляв, що звільнити військових зі служби зараз складно, адже цей процес повністю залежить від того, скільки людей мобілізують.

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