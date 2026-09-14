«Цього не може бути»: моторошні останні слова екіпажів перед авіакатастрофами, від яких холоне кров

Авіакатастрофи / © Associated Press

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Останні слова пілотів перед авіакатастрофами назавжди залишилися на записах бортових самописців. Деякі з них моторошно передають паніку, розгубленість і відчай останніх секунд польоту.

Видання Lad Bible нагадало про страшні авіакатастрофи та про те, якими були останні слова екіпажів перед загибеллю.

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Відчайдушна боротьба за контроль: Japan Airlines, рейс 123

У 1985 році рейс 123 авіакомпанії Japan Airlines вилетів із токійського аеропорту Ханеда. На борту Boeing 747 перебували 524 людини.

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Під час польоту в літака вийшла з ладу гідравлічна система керування, що призвело до втрати керма. Попри майже безнадійну ситуацію, екіпаж протягом 32 хвилин намагався керувати літаком за допомогою тяги двигунів.

Зрештою, літак втратив керування та врізався в гору Такамагахара. Загинули 520 людей — це найбільша кількість жертв в історії авіації в катастрофі одного літака.

За наведеними даними, останніми словами капітана Такахами були: «Це кінець».

«Починаємо»: Alaska Airlines, рейс 261

У 2000 році рейс 261 авіакомпанії Alaska Airlines прямував із міжнародного аеропорту імені Густаво Діаса Ордаса до Сіетла. У літака McDonnell Douglas MD-83 виникла проблема з гвинтовим механізмом через недостатнє змащення. Це призвело до його відмови та різкого падіння літака.

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Екіпаж намагався врятувати літак, виконуючи різні маневри. Однак поблизу узбережжя Каліфорнії літак остаточно втратив висоту. У катастрофі загинули всі 88 людей на борту.

Останніми словами капітана Томпсона, за наведеними даними, були: «А, ось і починаємо».

Паніка та розгубленість: Air France, рейс 447

У 2009 році рейс Air France 447 вилетів із Ріо-де-Жанейро до Парижа. Над Атлантичним океаном уночі кристали льоду призвели до відмови автопілота.

Після цього екіпаж втратив контроль над ситуацією. Один із пілотів потягнув ручку керування на себе, через що літак набрав висоту, а потім зупинився та почав падати.

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Записи останніх розмов екіпажу свідчать про паніку та нерозуміння того, що відбувається. Один із членів екіпажу сказав: «Ми зараз розіб’ємося», а згодом прозвучало: «Цього не може бути правдою». Інший член екіпажу запитав: «Але що відбувається?», після чого капітан сказав: «Крен на десять градусів». Літак упав в океан.

«Це воно, крихітко!»: Pacific Southwest Airlines, рейс 182

Рейс 182 авіакомпанії Pacific Southwest Airlines прямував із Сакраменто до Сан-Дієго. На борту Boeing 727 перебували 135 людей.

Під час польоту літак зіткнувся з легкомоторним Cessna 172, у якому перебували двоє людей. Після зіткнення Boeing 727 упав на житловий район Сан-Дієго. Загинули всі люди на борту літака, а також ще семеро людей на землі.

Останніми словами капітана Джима Макферона, записаними бортовим самописцем, були: «Це воно, крихітко!». Після цього невідома особа сказала: «Мамо, я тебе кохаю».

«Ми помираємо»: LOT Polish Airlines, рейс 5055

Рейс 5055 LOT Polish Airlines прямував із Варшави до Нью-Йорка, коли під час польоту загорівся двигун. Вогонь поширився на задній вантажний відсік літака Іл-62М. Попри масштаб пожежі, екіпаж намагався відвести літак від населених пунктів.

Коли стало зрозуміло, що врятувати літак не вдасться, пілот Зигмунт Павлачик сказав: «На добраніч, до побачення, ми помираємо!».

Руйнівний теракт: Swissair, рейс 330

У 1970 році рейс 330 авіакомпанії Swissair, який прямував до Тель-Авіва, зазнав терористичної атаки. На борту перебували 47 людей. Бомба, захована в поштовій посилці, вибухнула під час польоту. Салон літака заповнився димом, а екіпаж намагався повернутися до Цюриха.

Через пошкодження інструментів і складні умови екіпаж не зміг успішно виконати посадку. Літак розбився, загинули всі люди на борту. Останніми словами екіпажу, за наведеними даними, були: «До побачення всім».

«Вниз, натисніть, натисніть…»: United Airlines, рейс 93

Окремою трагедією став рейс United Airlines 93 під час терактів 11 вересня 2001 року. Літак захопили терористи. Пасажири, дізнавшись про те, що відбувається, спробували чинити опір викрадачам. Коли стало зрозуміло, що пасажири можуть перехопити контроль над літаком, викрадачі вирішили навмисно спрямувати його в землю.

Одними з останніх слів терористів, за даними розшифровок, були: «Вниз. Натисніть, натисніть, натисніть, натисніть, натисніть».

Літак упав у Пенсильванії. Загинули всі 44 людини, які перебували на борту.

Нагадаємо, у Маямі розбився вантажний літак Amazon під час приземлення. Він виїхав за межі злітно-посадкової смуги та зіткнувся із транспортними засобами. Після аварії він загорівся.

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