Приземлення перетворилося на трагедію: розбився літак відомої компанії, багато загиблих та поранених (відео)

Авіакатастрофа / © Associated Press

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В аеропорту Маямі сталася смертельна авіакатастрофа. Вантажний літак американської компанії Amazon виїхав за межі злітно-посадкової смуги та зіткнувся із кількома транспортними засобами. Щонайменше п’ятеро загиблих та ще кілька людей отримали травми, троє з них перебувають у критичному стані.

Про це пишуть Reuters та AP News.

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Літак виїхав за межі смуги та врізався в автомобілі

Аварія сталася близько 14:00 за місцевим часом 6 вересня. Boeing 767-300, який експлуатує вантажна авіакомпанія 21 Air для Amazon, прибув із Сан-Хуана, Пуерто-Рико.

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За даними LADbible, літак під час приземлення виїхав за межі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з кількома транспортними засобами. Після аварії літак загорівся. Очевидці опублікували кадри з місця події, на яких видно густий чорний дим і сильне полум’я.

П’ятеро людей загинули, ще п’ятеро постраждали

Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава підтвердила загибель щонайменше п’яти людей. За інформацією Reuters, ще п’ятеро людей отримали травми. Троє постраждалих перебувають у критичному стані.

Пілот і другий пілот після аварії були заблокованими в кабіні літака. Також рятувальникам довелося звільняти людей із транспортних засобів, у які врізався літак.

На місце прибули понад 60 пожежних підрозділів

Після аварії до міжнародного аеропорту Маямі направили понад 60 підрозділів пожежно-рятувальної служби.

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За словами начальника пожежної служби Маямі Раїда Джадаллаха, рятувальники прибули на місце приблизно через 30 секунд після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію.

Пожежники виявили літак, охоплений полум’ям, і почали одночасно гасити пожежу та надавати допомогу постраждалим.

Після аварії в аеропорту запровадили повну зупинку повітряного руху — інші літаки тимчасово не могли ні приземлятися, ні вилітати.

Усі злітно-посадкові смуги та руліжні доріжки були закриті. Через аварію десятки рейсів скасували або затримали.

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Amazon підтвердила аварію

Речниця Amazon Келлі Нантел підтвердила LADbible, що літак Amazon Air, який експлуатувала компанія 21 Air, потрапив в аварію під час спроби приземлитися в Маямі.

В Amazon заявили, що компанія співпрацює з місцевою владою та продовжує збирати інформацію про обставини катастрофи. Пріоритетом назвали безпеку та допомогу всім постраждалим.

«Ситуація швидко змінюється, і ми все ще збираємо деталі. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою та посадовцями, щоб зрозуміти, що саме сталося. Зараз нашим абсолютним пріоритетом є безпека, благополуччя та турбота про всіх причетних. Ми робимо все можливе, щоб підтримати постраждалих», — сказано у заяві компанії.

Причину катастрофи встановлюють

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) підтвердило аварію та почало розслідування. До встановлення причин катастрофи також залучена Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB).

Наразі слідчі встановлюють, чому літак не зміг зупинитися в межах злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, у США розбився військовий гелікоптер. Двоє військових, які перебували на борту, загинули.

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