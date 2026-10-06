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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Останні дні тепла: синоптики дали детальний прогноз погоди на 6 жовтня

В Україні 6 жовтня антициклон забезпечить сонячний і теплий день, проте синоптики вже назвали дати приходу холодного атмосферного фронту.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 6 жовтня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 6 жовтня / © pexels.com

У вівторок, 6 жовтня, більшість областей України ще насолоджуватимуться останнім сонячним і теплим днем із температурою до +24 градусів, проте синоптики вже попереджають про близький прихід холодного атмосферного фронту з дощами.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 жовтня антициклон визначатиме погоду усієї території України: дощів не передбачається, буде тепла та сонячна погода.

Температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів тепла, на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +24 градусів тепла, на північному сході України буде трохи свіжіше — очікується від +16 до +18 градусів тепла.

Діденко зазначає, що 7 та 8 жовтня в країні ще утримуватиметься ще комфортна погода, проте впродовж 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що з 6 по 8 жовтня країна перебуватиме під впливом атлантичного циклону, який рухатиметься через Скандинавію далі на схід.

«Вітри зміняться на південні румби, що сприятиме підвищенню температури навіть за хмарної погоди. Температура повітря вночі 6-11° тепла, вдень — 18-23°. Опадів при такій ситуації чекати не варто», — повідомляє Постригань.

За словами синоптика, це буде останнє 20-градусне тепло нинішньої осені, похолодання слід очікувати від 9 жовтня.

«Ситуація в атмосфері почне змінюватися. Черкащина опиниться під впливом холодного атмосферного фронту із північного заходу. Погода стане нестійкою, вітряною та дощовою», — попереджає метеоролог.

Синоптики Українського гідрометцентру повідомляють, що 6 жовтня в Україні буде хмарно і без опадів. Вітер дутиме переважно західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла.

Погода в Україні 6 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 6 жовтня.

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