- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 2 хв
Останні дні тепла: синоптики дали детальний прогноз погоди на 6 жовтня
В Україні 6 жовтня антициклон забезпечить сонячний і теплий день, проте синоптики вже назвали дати приходу холодного атмосферного фронту.
У вівторок, 6 жовтня, більшість областей України ще насолоджуватимуться останнім сонячним і теплим днем із температурою до +24 градусів, проте синоптики вже попереджають про близький прихід холодного атмосферного фронту з дощами.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 жовтня антициклон визначатиме погоду усієї території України: дощів не передбачається, буде тепла та сонячна погода.
Температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів тепла, на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +24 градусів тепла, на північному сході України буде трохи свіжіше — очікується від +16 до +18 градусів тепла.
Діденко зазначає, що 7 та 8 жовтня в країні ще утримуватиметься ще комфортна погода, проте впродовж 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання.
Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що з 6 по 8 жовтня країна перебуватиме під впливом атлантичного циклону, який рухатиметься через Скандинавію далі на схід.
«Вітри зміняться на південні румби, що сприятиме підвищенню температури навіть за хмарної погоди. Температура повітря вночі 6-11° тепла, вдень — 18-23°. Опадів при такій ситуації чекати не варто», — повідомляє Постригань.
За словами синоптика, це буде останнє 20-градусне тепло нинішньої осені, похолодання слід очікувати від 9 жовтня.
«Ситуація в атмосфері почне змінюватися. Черкащина опиниться під впливом холодного атмосферного фронту із північного заходу. Погода стане нестійкою, вітряною та дощовою», — попереджає метеоролог.
Синоптики Українського гідрометцентру повідомляють, що 6 жовтня в Україні буде хмарно і без опадів. Вітер дутиме переважно західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла.
Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 6 жовтня.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.