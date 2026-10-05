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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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49
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Насуваються заморозки та тумани: синоптики розповіли, скільки ще триватиме тепло та коли очікувати дощів

Антициклон утримає сонячну погоду ще кілька днів, але синоптики вже назвали дати похолодання й попередили, у яких областях очікуються перші заморозки та туман.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь

Осінь / © pexels.com

У вівторок, 6 жовтня, в Україні утримається суха та сонячна погода з денною температурою до +25 градусів тепла завдяки дії антициклону. Проте це осіннє тепло протримається лише до 8 жовтня, після чого очікується різке похолодання з дощами та вітром.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в Україні 6 жовтня погоду визначатиме антициклон, тому погода буде переважно сухою та ясною.

Денна температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів тепла, на Закарпатті очікується до 24 градусів тепла, на північному сході країну буде дещо свіжіше — очікується від +16 до +18 градусів тепла.

У Києві 6 жовтня буде від +19 до +20 градусів тепла. За словами синоптикині, опади у столиці малоймовірні.

«Ще 7-го та 8 жовтня така комфортна чудова погода втримається. А ось впродовж 9-го та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання», — попереджає Діденко.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 6–8 жовтня в регіоні зберігатиметься 20-градусне тепло. Через атлантичний циклон південний вітер прогріє повітря до +6…+11 градусів тепла вночі та до +18…+23 градусів тепла вдень, опадів не передбачається. Проте синоптик попереджає, що у п’ятницю, 9 жовтня, холодний атмосфе рний фронт із північного заходу принесе дощі, сильний вітер та похолодання.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в Україні 6 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме переважно західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +16…+21 градуса тепла.

Погода в Україні 6 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 6 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер дутиме переважно західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується до +18…+20 градусів тепла.

Погода у Львові

У вівторок, 6 жовтня погоду у Львівській області та місті Львові визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без опадів із південно-західним вітром 5–10 м/с. Вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла по області та +20…+22 градусів тепла у місті.

Водночас синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності, адже уночі та вранці очікується туман із видимістю 200–500 метрів, а також заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі від 0 до -2, при нічній температурі +3…+8 в області та +5…+7 градусів тепла у Львові.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 6 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +5 до +10 градусів тепла;

  • вдень від +17 до +22 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі +7…+9;

  • вдень +18…+20.

Погода у Харкові

На Харківщині 6 жовтня буде мінлива хмарність та без опадів, прогнозують синоптики. Вітер дутиме західної чверті та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +9 до +11, вдень — від +18 до +20 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 6 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, на півночі очікується від +4 до +6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до 11 жовтня.

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