Дрони РФ можуть стати набагато швидшими: експерт розкрив, що планує Кремль

Шахед

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Росія намагається зробити свої дрони швидшими, щоб Україна витрачала на їх збиття дорогі ракети ППО. Щоби протидіяти цьому, українські розробники мають створювати автоматизовані дрони-перехоплювачі та будувати власне тактичне ППО.

Про це заявив авіаексперт Анатолій Храпчинський подкасті РБК-Україна «ЦЕ БАЗА».

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Росія готує швидші дрони: що відомо

За словами фахівця, робота з захисту неба будується за двома контурами. Перший контур — це швидкі рішення для першочергових завдань, якими стали FPV-дрони-перехоплювачі квадрокоптерного типу. Другий контур передбачає створення більш стратегічних засобів, здатних збивати складніші цілі, зокрема крилаті ракети.

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Експерт підкреслив, що залучення FPV-дронів квадрокоптерного типу було саме тим першим контуром, який мав закрити нагальні потреби.

«Паралельно другий контур повинен був створювати рішення, які б дозволило нам би працювати по будь-яких повітряних цілях. Навіть по крилатих ракетах, тому що ворог хоче збільшити швидкість цих засобів нападу для того, щоб знов-таки нас витягнути в режим роботи класичними системами протиповітряної оборони: ПЗРК, ЗРК, авіація, ракети класу повітря-повітря, поверхня-повітря. Відповідно він намагається збільшити швидкість», — зазначив фахівець.

Анатолій Храпчинський зауважив, що нинішні перехоплювачі розраховані на «Шахеди» зі швидкістю до 500 км/год. Якщо ж Росія застосовуватиме дрони зі швидкістю 800 км/год, це вимагатиме іншої побудови планера, нової аеродинаміки, зменшення часу реакції та обов’язкової автоматизації процесів.

Він зауважив, що у підсумку Україна все одно дійде до створення власного тактичного ППО для ефективного відбиття повітряних атак.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що військовослужбовці Сил оборони України вперше збили російські реактивні дрони, зокрема моделі «Герань-5», за допомогою автоматизованих турелей.

Раніше ійськовий фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомляв, що росіяни вперше використали на реактивному безпілотнику боєприпас нового типу — особливий кумулятивно-ріжучий спеціальний боєзаряд.

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