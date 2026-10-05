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- Укрaїнa
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Дрони РФ можуть стати набагато швидшими: експерт розкрив, що планує Кремль
Росія може суттєво змінити характеристики своїх ударних дронів, щоб ускладнити роботу української ППО.
Росія намагається зробити свої дрони швидшими, щоб Україна витрачала на їх збиття дорогі ракети ППО. Щоби протидіяти цьому, українські розробники мають створювати автоматизовані дрони-перехоплювачі та будувати власне тактичне ППО.
Про це заявив авіаексперт Анатолій Храпчинський подкасті РБК-Україна «ЦЕ БАЗА».
Росія готує швидші дрони: що відомо
За словами фахівця, робота з захисту неба будується за двома контурами. Перший контур — це швидкі рішення для першочергових завдань, якими стали FPV-дрони-перехоплювачі квадрокоптерного типу. Другий контур передбачає створення більш стратегічних засобів, здатних збивати складніші цілі, зокрема крилаті ракети.
Експерт підкреслив, що залучення FPV-дронів квадрокоптерного типу було саме тим першим контуром, який мав закрити нагальні потреби.
«Паралельно другий контур повинен був створювати рішення, які б дозволило нам би працювати по будь-яких повітряних цілях. Навіть по крилатих ракетах, тому що ворог хоче збільшити швидкість цих засобів нападу для того, щоб знов-таки нас витягнути в режим роботи класичними системами протиповітряної оборони: ПЗРК, ЗРК, авіація, ракети класу повітря-повітря, поверхня-повітря. Відповідно він намагається збільшити швидкість», — зазначив фахівець.
Анатолій Храпчинський зауважив, що нинішні перехоплювачі розраховані на «Шахеди» зі швидкістю до 500 км/год. Якщо ж Росія застосовуватиме дрони зі швидкістю 800 км/год, це вимагатиме іншої побудови планера, нової аеродинаміки, зменшення часу реакції та обов’язкової автоматизації процесів.
Він зауважив, що у підсумку Україна все одно дійде до створення власного тактичного ППО для ефективного відбиття повітряних атак.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що військовослужбовці Сил оборони України вперше збили російські реактивні дрони, зокрема моделі «Герань-5», за допомогою автоматизованих турелей.
Раніше ійськовий фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомляв, що росіяни вперше використали на реактивному безпілотнику боєприпас нового типу — особливий кумулятивно-ріжучий спеціальний боєзаряд.