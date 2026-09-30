Зруйнована опора ЛЕП у Києві

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Російські війська вперше використали на реактивному безпілотнику боєприпас нового типу, розроблений спеціально для знищення металевих конструкцій, високовольтних опор та мостів.

Про це повідомив військовий фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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«Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БпЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)», — написав «Флеш».

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За його словами, такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Боєзаряд КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

«Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач», — припустив експерт.

Водночас, у соцмережах столичні пабліки уже публікують, як РФ атакує високовольтні лінії електропередач.

«РФ вже атакує лінії ЛЕП, через це в частині районів є відключення світла. Лівий та правий берег частково лишився без світла», — зазначає паблік «Київ інфо».

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Відео t.me/kievinfo_kyiv (Київ ІНФО)

Раніше прем’єр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Також сьогодні, 30 вересня, російська армія завдала удару по генерувальному обладнанню Трипільської ТЕС у Київській області.

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