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"Погана новина": РФ адаптувала реактивні дрони для знесення високовольтних опор та залізних мостів — "Флеш"
«Флеш» попередив про нову небезпеку — росіяни випробовують на дронах нові боєприпаси для руйнування високовольтних ліній.
Російські війська вперше використали на реактивному безпілотнику боєприпас нового типу, розроблений спеціально для знищення металевих конструкцій, високовольтних опор та мостів.
Про це повідомив військовий фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.
«Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БпЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)», — написав «Флеш».
За його словами, такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Боєзаряд КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.
«Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач», — припустив експерт.
Водночас, у соцмережах столичні пабліки уже публікують, як РФ атакує високовольтні лінії електропередач.
«РФ вже атакує лінії ЛЕП, через це в частині районів є відключення світла. Лівий та правий берег частково лишився без світла», — зазначає паблік «Київ інфо».
Раніше прем’єр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.
Також сьогодні, 30 вересня, російська армія завдала удару по генерувальному обладнанню Трипільської ТЕС у Київській області.