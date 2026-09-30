До Молдови залетів і вибухнув дрон: перші подробиці та відео з місця події

Момент вибуху дрона в Молдові 30 вересня / © скриншот з відео

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Вранці 30 вересня до Молдови залетів невідомий безпілотник, який згодом впав за межами села Гирбовець і вибухнув. На місці працюють спеціалізовані підрозділи поліції, попередньо — минулося без постраждалих.

Про це повідомляє Point.

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Безпілотний літальний апарат упав за межами села Гирбовець Новоаненського району та вибухнув. За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.

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Як повідомили в поліції, близько 05:40 правоохоронці отримали інформацію про дрон, який на невеликій висоті пролетів над муніципієм Бендери. Пізніше стало відомо, що літальний апарат упав неподалік села Гирбовець і вибухнув.

Територію події оточили. На місці працюють спеціалізовані підрозділи поліції, а експерти проводять обстеження об’єкта та з’ясовують усі обставини інциденту.

Правоохоронці закликають людей не наближатися до уламків безпілотника або інших підозрілих предметів, не торкатися їх і не заходити на територію до завершення необхідних перевірок.

Момент вибуху дрона в Новоаненському районі зафіксували на відео.

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Момент вибуху дрона в Молдові 30 вересня

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