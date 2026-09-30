ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати аджику зі слив

Це ароматна, пряна, в міру гостра аджика зі слив, яка чудово підійде до м’яса, риби або будь-якого гарніру.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Аджика зі слив

Аджика зі слив / © Credits

Для приготування використовуйте м’ясисті, стиглі плоди, у яких легко відокремлюються кісточки.

Інгредієнти

сливи
0,5 кг
часник
4 зубки
гострий стручковий перець
1 шт.
хмелі-сунелі
1 ч. л.
цукор
1 ст. л.
сіль

  1. Гострий перець очистьте від насіння і наріжте шматочками.

  2. Часник очистьте і наріжте довільно.

  3. Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.

  4. Викладіть до каструлі, всипте цукор, сіль і варіть на середньому вогні 7 хвилин, додайте гострий перець, хмелі-сунелі, часник і варіть ще 10 хвилин, потім подрібніть блендером до однорідної маси, поставте на вогонь і варіть на повільному вогні, помішуючи, 15 хвилин.

  5. Розлийте по баночках, охолодіть та зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • До аджики можна додати зелень за смаком.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie