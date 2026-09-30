- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати аджику зі слив
Це ароматна, пряна, в міру гостра аджика зі слив, яка чудово підійде до м’яса, риби або будь-якого гарніру.
Для приготування використовуйте м’ясисті, стиглі плоди, у яких легко відокремлюються кісточки.
Інгредієнти
- сливи
- 0,5 кг
- часник
- 4 зубки
- гострий стручковий перець
- 1 шт.
- хмелі-сунелі
- 1 ч. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
-
Гострий перець очистьте від насіння і наріжте шматочками.
Часник очистьте і наріжте довільно.
Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
Викладіть до каструлі, всипте цукор, сіль і варіть на середньому вогні 7 хвилин, додайте гострий перець, хмелі-сунелі, часник і варіть ще 10 хвилин, потім подрібніть блендером до однорідної маси, поставте на вогонь і варіть на повільному вогні, помішуючи, 15 хвилин.
Розлийте по баночках, охолодіть та зберігайте в холодильнику.
Поради:
До аджики можна додати зелень за смаком.