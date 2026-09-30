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Как приготовить аджику из слив
Это ароматная, пряная, в меру острая, аджика из слив, отлично подойдет к мясу, рыбе или любому гарниру.
Для приготовления используйте мясистые, спелые плоды, у которых легко отделяются косточки.
Ингредиенты
- слива
- 0,5 кг
- чеснок
- 4 зубчика
- острый перец стручковый
- 1 шт.
- хмели-сунели
- 1 ч. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
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Острый перец очистите от семян и нарежьте на кусочки.
Чеснок очистите и произвольно нарежьте.
Сливы помойте, разделите на половинки и удалите косточки.
Выложите в кастрюлю, всыпьте сахар, соль и варите на среднем огне семь минут, добавьте острый перец, хмели-сунели, чеснок и варите еще 10 минут, затем пробейте блендером в однородную массу, поставьте на огонь и варите на медленном огне 15 минут, помешивая.
Разлейте по баночкам, остудите и храните в холодильнике.
Советы:
В аджику можно добавить зелень по вкусу.