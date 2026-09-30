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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить аджику из слив

Это ароматная, пряная, в меру острая, аджика из слив, отлично подойдет к мясу, рыбе или любому гарниру.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
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Аджика из слив

Аджика из слив / © Credits

Для приготовления используйте мясистые, спелые плоды, у которых легко отделяются косточки.

Ингредиенты

слива
0,5 кг
чеснок
4 зубчика
острый перец стручковый
1 шт.
хмели-сунели
1 ч. л.
сахар
1 ст. л.
соль

  1. Острый перец очистите от семян и нарежьте на кусочки.

  2. Чеснок очистите и произвольно нарежьте.

  3. Сливы помойте, разделите на половинки и удалите косточки.

  4. Выложите в кастрюлю, всыпьте сахар, соль и варите на среднем огне семь минут, добавьте острый перец, хмели-сунели, чеснок и варите еще 10 минут, затем пробейте блендером в однородную массу, поставьте на огонь и варите на медленном огне 15 минут, помешивая.

  5. Разлейте по баночкам, остудите и храните в холодильнике.

Советы:

  • В аджику можно добавить зелень по вкусу.

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