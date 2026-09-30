Россия запустила по Украине противокорабельные ракеты и баллистику: сколько удалось сбить, а где до сих пор летят цели

Воздушная тревога, атака / © ТСН

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В ночь на 30 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив ракеты и 188 ударных беспилотников. Основным направлением вражеского удара стала Киевщина.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

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По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась с 18:00 29 сентября. Российская армия запускала противокорабельные ракеты Циркон и Оникс из Курской области, а также баллистические ракеты Искандер-М и С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ.

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Кроме того, противник применил 188 ударных БпЛА, среди которых были дроны типа Shahed, в том числе 86 реактивных, Гербера и беспилотники-имитаторы Пародия. Запуски производились с территории России и временно оккупированных территорий Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 160 враждебных целей, в частности:

5 ракет — «Искандер-М», С-400, «Циркон» и «Оникс»;

155 беспилотников — Shahed, «Гербера» и БПЛА других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях.

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В воздушных силах отметили, что атака РФ продолжается. На утро в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Что в небе по состоянию на утро

По данным ПС, в небе находятся:

группа реактивных БпЛА курсом на Кременчуг с юга;

реактивные БпЛА курсом на Луцк из Ровенской области;

реактивные БпЛА в направлении Винницы с востока;

реактивные БпЛА в направлении Киева с востока, юга и севера.

Атака России на Украину 30 сентября

В результате российской атаки на Киев 30 сентября произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Последствия фиксируют в Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах. Известно, что из-за вражеских обстрелов погибли две женщины. Также четыре человека пострадали, из которых один человек госпитализирован.

В результате ночной атаки РФ на Киевщину погиб ребенок, еще три человека пострадали. В Вышгороде спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома трех человек, однако впоследствии под обломками обнаружили тело еще одного ребенка. В Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары. В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей и два складских помещения, также зафиксированы повреждения инфраструктуры в Вышгородском, Бучанском и Обуховском районах.

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