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Иллюзий нет: в ГУР честно ответили, прекратит ли РФ массированные удары по Украине
Украинская разведка продолжает отслеживать планы противника и готовить противодействие.
Украинская разведка пока не видит оснований ожидать, что в ближайшее время Россия изменит свои подходы к ведению войны и прекратит массированные удары по Украине.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, отвечая на вопрос "Новости.Live" о целях РФ на ближайшие месяцы.
По его словам, разведка постоянно отслеживает планы противника и передает информацию военно-политическому руководству Украины.
«Мы сейчас видим террористическую тактику врага и видим его цели и последствия этих ударов. Соответственно, готовятся и реализуются противодействие этим ударам», — сказал Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что у Украины нет оснований рассчитывать на скорую смену подходов российского руководства.
«Думать, что подходы Путина в ближайшее время и его оккупационной группировки изменятся, у нас нет оснований», — заявил он.
В то же время, Юсов отметил, что Украина будет продолжать работать над приближением справедливого мира как военными, так и дипломатическими средствами.
По его словам, к этому будут привлечены Силы обороны, военно-политическое руководство и украинское общество.
Массированная атака РФ 29 сентября
В ночь и утром 29 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине ракетами и дронами. В общей сложности враг применил ракеты разных типов и более 150 беспилотников, из которых силы ПВО обезвредили 109. Попадание зафиксировали на 24 локациях.
В Киеве обломки и попадания были зафиксированы в Голосеевском и Соломенском районах. В Голосеевском районе загорелась крыша пятиэтажки, также попадание в шестиэтажный жилой дом — один человек пострадал. В Соломенском районе повреждены два частных дома.
В Одесской области под ударом оказались гражданское предприятие, порт, лицей и приют для животных — пострадали восемь человек. В Запорожской области ранения получили 34 человека. В Днепропетровской области были повреждены в результате ударов артиллерией и дронами, а в Киевской области спасатели извлекли двух человек из дома, который загорелся после атаки БПЛА.
Удары также затронули энергетическую инфраструктуру. По данным Укрэнерго, новые обесточивания зафиксировали в Донецкой, Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях. В ряде регионов ввели экстренные отключения, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.