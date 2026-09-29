Иллюзий нет: в ГУР честно ответили, прекратит ли РФ массированные удары по Украине

Андрей Юсов

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Украинская разведка пока не видит оснований ожидать, что в ближайшее время Россия изменит свои подходы к ведению войны и прекратит массированные удары по Украине.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, отвечая на вопрос "Новости.Live" о целях РФ на ближайшие месяцы.

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По его словам, разведка постоянно отслеживает планы противника и передает информацию военно-политическому руководству Украины.

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«Мы сейчас видим террористическую тактику врага и видим его цели и последствия этих ударов. Соответственно, готовятся и реализуются противодействие этим ударам», — сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что у Украины нет оснований рассчитывать на скорую смену подходов российского руководства.

«Думать, что подходы Путина в ближайшее время и его оккупационной группировки изменятся, у нас нет оснований», — заявил он.

В то же время, Юсов отметил, что Украина будет продолжать работать над приближением справедливого мира как военными, так и дипломатическими средствами.

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По его словам, к этому будут привлечены Силы обороны, военно-политическое руководство и украинское общество.

Массированная атака РФ 29 сентября

В ночь и утром 29 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине ракетами и дронами. В общей сложности враг применил ракеты разных типов и более 150 беспилотников, из которых силы ПВО обезвредили 109. Попадание зафиксировали на 24 локациях.

В Киеве обломки и попадания были зафиксированы в Голосеевском и Соломенском районах. В Голосеевском районе загорелась крыша пятиэтажки, также попадание в шестиэтажный жилой дом — один человек пострадал. В Соломенском районе повреждены два частных дома.

В Одесской области под ударом оказались гражданское предприятие, порт, лицей и приют для животных — пострадали восемь человек. В Запорожской области ранения получили 34 человека. В Днепропетровской области были повреждены в результате ударов артиллерией и дронами, а в Киевской области спасатели извлекли двух человек из дома, который загорелся после атаки БПЛА.

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Удары также затронули энергетическую инфраструктуру. По данным Укрэнерго, новые обесточивания зафиксировали в Донецкой, Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях. В ряде регионов ввели экстренные отключения, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

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