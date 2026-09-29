Ілюзій немає: у ГУР чесно відповіли, чи припинить РФ масовані удари по Україні

Андрій Юсов

Реклама

Українська розвідка наразі не бачить підстав очікувати, що найближчим часом Росія змінить свої підходи до ведення війни та припинить масовані удари по Україні.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, відповідаючи на запитання “Новини.Live” про цілі РФ на найближчі місяці.

Реклама

За його словами, розвідка постійно відстежує плани противника та передає відповідну інформацію військово-політичному керівництву України.

Реклама

«Ми зараз бачимо терористичну тактику ворога і бачимо його цілі та наслідки цих ударів. Відповідно готуються і реалізуються протидія цим ударам», — сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Україна не має підстав розраховувати на швидку зміну підходів російського керівництва.

«Думати, що підходи Путіна найближчим часом і його окупаційного угруповання зміняться, ми не маємо підстав», — заявив він.

Водночас Юсов зазначив, що Україна продовжуватиме працювати над наближенням справедливого миру як військовими, так і дипломатичними засобами.

Реклама

За його словами, до цього будуть залучені Сили оборони, військово-політичне керівництво та українське суспільство.

Масована атака РФ 29 вересня

У ніч і вранці 29 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні ракетами та дронами. Загалом ворог застосував ракети різних типів і понад 150 безпілотників, із яких сили ППО знешкодили 109. Влучання зафіксували на 24 локаціях.

У Києві уламки та влучання зафіксували у Голосіївському та Солом’янському районах. У Голосіївському районі загорівся дах п’ятиповерхівки, також було влучання у шестиповерховий житловий будинок — одна людина постраждала. У Солом’янському районі пошкоджено два приватні будинки.

На Одещині під ударом опинилися цивільне підприємство, порт, ліцей і притулок для тварин — постраждали восьмеро людей. У Запорізькій області поранення дістали 34 людини. На Дніпропетровщині були пошкодження внаслідок ударів артилерією та дронами, а на Київщині рятувальники витягли двох людей із будинку, який загорівся після атаки БПЛА.

Реклама

Удари також зачепили енергетичну інфраструктуру. За даними «Укренерго», нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій областях. У низці регіонів запровадили екстрені відключення, аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Новини партнерів

Новини партнерів