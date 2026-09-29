Леся Нікітюк уперше за тривалий час показала батька та влаштувала йому домашню б'юті-процедуру

Леся Нікітюк / © instagram.com/candy__superstar

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Українська ведуча Леся Нікітюк показала свого батька Івана Івановича з нагоди його дня народження та з гумором продемонструвала, як підготувала іменинника до нового року життя.

Зірка поділилася сімейними кадрами з рідної домівки у Хмельницькому. Зокрема, Леся вирішила влаштувати татові невеликий домашній б’юті-день і самостійно зробила йому косметологічну процедуру.

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На кадрах в Instagram Іван Іванович лежить із маскою на обличчі, яка повністю покрила його шкіру й очі. За словами Нікітюк, таким чином вона вирішила подбати про стан його шкіри, й ефект мав бути блискучим.

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Батько Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Не обійшлося й без фірмового гумору Нікітюк. Показуючи тата у незвичному вигляді під час процедури, вона побажала йому довгих років життя. Водночас додала, що особливо його любить онук Оскар, якого в родині ніжно називають Осиком.

«Сьогодні (29 вересня — прим. ред.) у батька день народження. Вирішила йому зробити декілька косметологічних процедур — почистити й полікувати шкіру. Й ось батько відпочиває. З днем народження! Довгих літ тобі, татусю! Обожнюю тебе, а особливо Осик», — привітала батька ведуча.

Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк показався після операції під час реабілітації. Військовий Дмитро Бабчук зізнався, чи готовий повернутися на службу.

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