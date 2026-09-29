"Поцілунки" Путіну, коханка з України й втрата 100 млн статків: як зараз живе Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм з дружиною / © Associated Press

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Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм пережив стрімкий злет, наркотичну залежність, фінансові проблеми та низку гучних особистих скандалів, а останніми роками опинився в центрі уваги через свої заяви про Росію та Володимира Путіна.

Зірка бойовиків, який свого часу підкорив Голлівуд мільйонними гонорарами та образом непереможного героя, мав непростий період у житті. А після початку повномасштабної війни Ван Дамм розлютив своєю неоднозначною позицією під час війни.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про бурхливе життя Жан-Клода Ван Дамма, його роман з українкою, боротьбу із залежністю та те, як змінювалася його публічна позиція щодо України.

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Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Наркотики та мільйонні гонорари: як Ван Дамм опинився на дні

У 1990-х Жан-Клод Ван Дамм був одним із найвідоміших героїв бойовиків і заробляв по 1,5 млн за роль. Фільми «Кікбоксер», «Кривавий спорт» та «Універсальний солдат» зробили його голлівудською зіркою. Його гонорари стрімко зростали й формували статки, які сягали до 100 млн дол. Водночас успіх супроводжувався серйозними проблемами, пов’язаними з его й наркотиками.

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Сам Ван Дамм публічно розповідав про залежність від кокаїну. В одному з інтерв’ю він пояснював, що наркотики стали для нього способом упоратися з емоційними та особистими проблемами.

Подейкували, у найважчий період він витрачав на кокаїн до 10 тисяч доларів на тиждень. Тоді на знімальних майданчиках він був під наглядом спеціалістів, які слідкували, аби той не мав передозування. Згодом Голлівуд припинив з ним співпрацю, аби уникати зайвих ризиків із залежністю і його частих нарікань на гонорари.

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Зрештою акторові вдалося відмовитися від наркотиків. Він розповідав, що після невдалих спроб реабілітації зміг подолати залежність завдяки поверненню до тренувань. І все це після встановленого діагнозу — біполярний афективний розлад із швидкою циклічністю.

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Скрута призвела його до стирання будь-яких принципів. Саме тому 2011 року Ван Дамм зустрівся з чеченським диктатором Рамзаном Кадировим і зізнався йому у «любові». Тоді за цинічний візит до РФ актор отримав понад 500 тис. дол. й осуд з боку міжнародних спільнот.

Жан-Клод Ван Дамм і Рамзан Кадиров / © Associated Press

Хоч зірка і намагався виправдатися у стилі «я лише актор і не політик», проте та підтримка диктатора коштувала йому репутації.

Багаторічний роман одруженого Ван Дамма з українкою — хто така Альона Каверіна

Окремою сторінкою життя актора стали його стосунки з українкою Альоною Каверіною з Кривого Рогу. Їхній роман почався ще наприкінці 2000-х після знайомства в Таїланді. Ван Дамм навіть приїжджав до України та свого часу представляв Альону як свою наречену.

Водночас особисте життя актора залишається заплутаним. Річ у тому, що Ван Дамм п’ять разів одружувався з чотирма жінками, причому двічі — з бодибілдеркою Гледіс Португез. Попри тривалі чутки про те, що подружжя не живе разом, офіційно вони досі перебувають у шлюбі й виховують двох дітей.

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Жан-Клод Ван Дамм і Гледіс Португез / © Associated Press

Сам актор свого часу називав Португез не лише дружиною, а й спорідненою душею та коханням. Попри це, протягом багатьох років це не завадило йому проводити багато часу з Каверіною, називати її «подругою» і дарувати квартири й машини.

Саме через це Альону часто називають коханкою актора. До того ж 2025 року вона вперше за тривалий час опублікувала спільне фото з Ван Даммом і привітала його з 65-річчям, назвавши своїм найкращим другом.

Жан-Клод Ван Дамм і Альона Каверіна / © instagram.com/alenak705

Жан-Клод Ван Дамм і Альона Каверіна / © instagram.com/alenak705

Від «Слава Україні!» до звернення до Путіна: як актор зганьбився своєю позицією

На початку повномасштабного вторгнення Росії Ван Дамм демонстрував підтримку України. У грудні 2022 року актор приїхав на Закарпаття, де зустрівся з українськими військовими та вигукував «Слава Україні!».

Однак у квітні 2025 року ставлення до актора в Україні різко змінилося після появи відео, на якому він звернувся до Володимира Путіна. Ван Дамм заявив, що хотів би приїхати до Росії та стати так званим «послом миру». Він також говорив про бажання зустрітися з Путіним і передав йому та його родині «великий поцілунок». Відео знімалося в компанії колишнього українського нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Дата публікації 14:12, 17.04.25 Кількість переглядів 450 Жан-Клод Ван Дамм, який 2022 року приїжджав до України, зганьбився зверненням до Путіна

Ван Дамм продовжує з’являтися у публічному просторі, але тепер його багаторічний зв’язок з Україною контрастує з пізнішими заявами про Росію та Путіна. І, схоже, його бажання заробітку будь-якою ціною знову взяло гору над чистою совістю.

Нещодавно Жан-Клод Ван Дамм з’явився на свіжому відео з українським актором Олексієм Горбуновим. Голлівудська зірка звернувся до дітей зірки й подякував російською мовою.

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