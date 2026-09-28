Соломія Вітвіцька розсекретила оригінальне ім'я новонародженого сина: "Хотіли красиве і сильне"

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька розсекретила, як назвала новонародженого сина.

Знаменитість 26 вересня вперше стала мамою. Вона вже показувала фото малюка, але не квапилась розсекречувати його ім’я. Нарешті ведуча привідкрила завісу. Соломія Вітвіцька говорить, що з чоловіком обирала саме українське ім’я. Врешті, подружжя зупинилося на Устимові. До речі, це ім’я запропонував саме чоловік ведучої — Олекса Ситайло.

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«Ми з Олексою хотіли саме українське ім’я — красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим — ім’я, яке запропонував Олекса. А згодом ми зʼясували, що воно походить від латинського „justus“ — „справедливий“, для нас це стало особливо символічно, бо своє життя та професію Олекса повʼязав з юстицією», — говорить ведуча.

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Соломія Вітвіцька з чоловіком та сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

До речі, з іменем подружжя визначилось саме незадовго до пологів. Соломія Вітвіцька говорить, що в цьому теж є свій символізм, мовляв, малюк відчув, що вже час з’являтися на світ.

«Щойно ми визначилися з іменем — наш син, здається, теж одразу вирішив, що нам уже час зустрітися. Та ще й обрав невипадкову дату: нам підказали, що за цифровою психологією, 26-го народжуються люди з загостреним почуттям справедливості», — ділиться ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька зізналась, чого зараз навчається у пологовому будинку. Знаменитість показала, як минають перші дні з малюком.

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