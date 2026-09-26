46-річна Соломія Вітвіцька вперше стала мамою та показалась з новонародженим сином у пологовому

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

Реклама

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою.

Радісну новину 46-річна знаменитість розсекретила в Instagram. Так, ведуча з нетерпінням чекала на пологи. Однак малюк не квапився з’являтися на світ. І ось, 26 вересня Соломія Вітвіцька нарешті оголосила про поповнення в родині.

Реклама

В одному з пологових Києва ведуча народила сина. Знаменитість поки що тримає в секреті ім’я первістка. Однак вона вже встигла показати його перше фото, яке було зроблене у пологовому. До речі, під час пологів із Соломією Вітвіцькою поруч був її чоловік, військовий Олексій Ситайло, який підтримував дружину.

Реклама

«26.09.26! Ми тебе дуже чекали, синочку», — оголосила знаменитість.

Соломія Вітвіцька з чоловіком та новонародженим сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломію Вітвіцьку та її чоловіка вже активно почали вітати з поповненням у родині. Приємні слова ведучій написали і зіркові друзі, і колеги, і прихильники.

Ура! Дуже щасливі за вас! (ведуча Марічка Падалко)

Вітання! Щасливої долі малюку! У нього неймовірні люблячі батьки! (ведуча Наталія Островська)

Найтепліші вітання! Щасливої долі малюку і міцного здоров’я усій родині! Радіємо за вас! (дружина співака Віталія Козловського)

Нагадаємо, нещодавно акторка Міла Сивацька вперше стала мамою. Артистка народжувала первістку за кордоном. Знаменитість вже показала повністю обличчя донечки і розсекретила, як її назвала.

Новини партнерів