Німеччина несподівано пішла на прямий контакт із Росією: про що говорили Лавров і Вадефуль

Сергій Лавров і Йоганн Вадефуль зустрілися у Нью-Йорку / © Колаж ТСН.ua

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Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль зустрівся у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Це перша двостороння зустріч очільників МЗС двох країн від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє WELT.

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Зустріч відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Переговори тривали близько 20 хвилин і завершилися рукостисканням міністрів.

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За інформацією російського МЗС, яку цитує WELT, ініціатором зустрічі виступила німецька сторона. Водночас конкретний порядок денний переговорів спочатку не розголошувався.

Що Вадефуль сказав Лаврову

Під час розмови Вадефуль закликав Росію відмовитися від того, що він назвав небезпечним шляхом ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО. Водночас, за даними німецької делегації, голова МЗС ФРН заявив, що можливість повернення до конструктивніших відносин між двома країнами залишається відкритою.

Контакт відбувся на тлі спроб знайти шляхи до закінчення війни Росії проти України та напружених відносин між Берліном і Москвою.

Лише кілька днів тому Йоганн Вадефуль звинувачував Росію у посиленні гібридних атак проти країн, які підтримують Україну. Під час засідання Ради Безпеки ООН він заявив, що такі дії Москви «досягли нового рівня».

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У вересні Вадефуль також заявляв, що російська загроза досягла кордонів Німеччини, і закликав посилювати європейський складник НАТО.

Чому відносини Німеччини та Росії загострилися

Напередодні зустрічі Йоганна Вадефуля і Сергія Лаврова відносини Берліна й Москви різко загострилися. У вересні Німеччина надала спеціальний дозвіл на приземлення російського урядового літака в Кельні, щоб вивезти співробітників генерального консульства РФ у Бонні напередодні його остаточного закриття.

Водночас Берлін посилював заходи безпеки через звинувачення Росії у гібридних атаках. На початку вересня Німеччина вперше прямо звинуватила РФ у спробі атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле та оголосила про підготовку жорсткої відповіді.

На цьому тлі Москва також зробила низку різких заяв на адресу Берліна. 6 вересня Лавров назвав звинувачення Німеччини на адресу Росії «початком справжньої війни», звинувативши німецьку владу в ескалації відносин.

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Водночас Німеччина залишається одним із ключових військових і фінансових партнерів України. На тлі скорочення американської підтримки роль європейських держав, зокрема Німеччини, в допомозі Києву зросла.

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