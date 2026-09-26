"Не могла такого уявити": біженка з України відверто розповіла про заборони в Німеччині

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Українська біженка Людмила Русіна поділилася спостереженнями про побутові звичаї в Німеччині, які часто дивують українців у європейських країнах.

За її словами, жителі однієї з найрозвиненіших країн світу продовжують активно сушити речі просто на вулиці. Про це вона розповіла у своєму відео на платформі TikTok.

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Коли біля її під’їзду вкопували спеціальну конструкцію, українка спочатку навіть не здогадувалася про її призначення.

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«Могли б таке уявити в Німеччині, одній із найрозвиненіших країн світу? Бо я не могла. І коли кілька тижнів тому біля під’їзду будинку, в якому я тут живу, вкопували трубу, я думала на що завгодно, тільки не на сушку для білизни», — поділилася враженнями Людмила.

Як з’ясувалося, такій традиції є одразу кілька практичних пояснень. У багатьох німецьких будинках суворо заборонено сушити вологі речі в квартирах і навіть на балконах, аби запобігти появі плісняви. Використання ж електричних сушарок вимагає додаткових витрат на електроенергію, тому місцеві жителі прагнуть заощаджувати.

Крім того, самі німці цінують цей спосіб через природне провітрювання. Сусід українки пояснив їй, що після сушіння на свіжому повітрі білизна набуває особливого аромату.

Жінка вже випробувала вуличне сушіння на власному досвіді й підтвердила, що одяг дійсно має приємний запах. Втім, користуватися цією можливістю постійно вона не планує, оскільки в її договорі оренди заборони на сушіння в приміщенні немає, а проблеми з вологістю в житлі відсутні.

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Від 2027 року Велика Британія скоротить фінансування програми Homes for Ukraine, знизивши щомісячні виплати господарям із 350 до 100 фунтів стерлінгів. Це викликає побоювання українських біженців залишитися без житла, адже частина британських сімей може перейти до комерційної оренди.

Варто зауважити, що двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про продовження статусу тимчасового захисту (TPS) для українських біженців, щоб запобігти масовим депортаціям після завершення чинного терміну 19 жовтня. Ініціатива має забезпечити українцям у США стабільність і право на роботу, доки повернення додому залишатиметься небезпечним.

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