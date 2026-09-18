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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Я була в шоці": біженка з України відверто розповіла, що відбувається у ресторанах Німеччини

Українська біженка поділилася приголомшливими подробицями про закулісся німецьких ресторанів, де посуд упродовж дня миють в одній і тій самій воді.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Українка розповіла, що відбувається за лаштунками німецьких ресторанів

Українка розповіла, що відбувається за лаштунками німецьких ресторанів / © pexels.com

Українська біженка Людмила Русіна, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевого закладу громадського харчування.

Жінку здивували тамтешні санітарні норми та підходи до гігієни, про які пересічні відвідувачі зазвичай навіть не здогадуються. Про це вона розповіла у своєму відео на платформі TikTok.

Вперше потрапити на кухню німецького ресторану українці довелося під час різдвяних свят ще у 2022 році, коли вона допомагала персоналу. Побачене за лаштунками її приголомшило.

«Я була в шоці від німецького ресторану, коли вперше там побувала за лаштунками. Колись у двадцять другому році (2022 — Ред.) нам довелося допомагати в одному на Різдво. Я, м’яко кажучи, була здивована, коли побачила, що стакани там мили в одній мийці, не міняючи воду весь день», — пригадує Людмила.

За словами жінки, її донька, яка ще у студентські роки підробляла на канікулах у німецьких закладах, підтвердила, що подібні речі є абсолютно звичним явищем у Німеччині. Ба більше, німців би дуже здивувало, якби хтось із працівників за власною ініціативою вирішив змінити цю воду. Після побаченого українка зізнається, що пити з такого посуду більше не змогла.

Згодом Людмила почала звертати увагу й на інші побутові нюанси в німецьких кафе та кав’ярнях. Вона зауважила, що в багатьох дрібних закладах часто відсутні не лише туалети для відвідувачів, а й банальна можливість помити руки перед їдою. Крім того, дивує і спокійне ставлення самих місцевих жителів до бруду.

«Не раз при мені, коли у кафе у німців падали прибори прямо на вулиці, вони їх піднімали і продовжували ними їсти», — розповідає біженка.

Як виявилося, подібні спостереження — це не просто її власні враження. Офіційні інспекційні перевірки гігієни питних склянок у німецькому громадському харчуванні регулярно показують невтішні результати, особливо коли йдеться про літні майданчики та вуличні кафе.

«І я не знаю добре це чи погано… Можливо це зміцнює їхній імунітет, і тому вони так довго живуть. А, можливо, і в українських ресторанах це нормальна практика. Бо там мені ще не доводилося бувати за лаштунками», — поділилася Людмила.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, Німеччина посіла 50 місце з 53 у міжнародному опитуванні людей, які переїхали жити до інших країн. Про це розповіла українська біженка Людмила Русіна, за словами якої дослідження оцінювало не загальне враження від країни, а конкретні критерії — якість життя, працевлаштування, адаптацію, пошук житла, бюрократію та медицину.

Водночас уряд Польщі до 2028 року не планує індексувати виплати за програмою «800 Плюс», які отримують і українські біженці, та не змінюватиме критерії надання допомоги.

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