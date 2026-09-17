- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 2 хв
Одна з країн готує Україні 10 ракет для Patriot: що відомо
Німеччина планує передати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
Німеччина планує надіслати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це свідчить офіційне сповіщення Державного департаменту США для Конгресу під номером RSAT 26-11769, підписане в. о. керівника Бюро з питань законодавчих справ Кейтлін Вулф.
Німеччина хоче передати Україні 10 ракет для Patriot
Документ підписала представниця Бюро з питань законодавчих справ Держдепу Кейтлін Вулф. Згідно з матеріалами, ініціатором допомоги виступає уряд Німеччини, який пропонує передати ракети модифікації MIM-104E GEM-T.
«Україна прагне придбати ці системи для посилення своїх спроможностей протиповітряної оборони проти триваючих російських атак. Україна вже має боєприпаси цього ж типу», — йдеться у документі.
Конгрес США отримав це сповіщення 14 серпня 2026 року. Ракети відправлять одразу після того, як американські законодавці завершать обов’язкову процедуру розгляду.
Ракети Patriot для України — останні новини
Нагадаємо, Україна може налагодити виробництво старіших ракет PAC-2 GEM-T для Patriot. Вони менш ефективні за нові PAC-3 MSE, але значно простіші у виробництві й можуть випускатися у більшій кількості.
Раніше також повідомлялось, що, за інформацією Kyiv Independent, США розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для ППО Patriot.
Втім, на думку деяких експертів, ліцензія США на ракети для Patriot не врятує Україну від «прильотів» найближчими роками, оскільки налагодження виробництва ракет-перехоплювачів займає доволі багато часу.