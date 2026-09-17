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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Одна з країн готує Україні 10 ракет для Patriot: що відомо

Німеччина планує передати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Patriot

Patriot / © Associated Press

Німеччина планує надіслати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це свідчить офіційне сповіщення Державного департаменту США для Конгресу під номером RSAT 26-11769, підписане в. о. керівника Бюро з питань законодавчих справ Кейтлін Вулф.

Німеччина хоче передати Україні 10 ракет для Patriot

Документ підписала представниця Бюро з питань законодавчих справ Держдепу Кейтлін Вулф. Згідно з матеріалами, ініціатором допомоги виступає уряд Німеччини, який пропонує передати ракети модифікації MIM-104E GEM-T.

«Україна прагне придбати ці системи для посилення своїх спроможностей протиповітряної оборони проти триваючих російських атак. Україна вже має боєприпаси цього ж типу», — йдеться у документі.

Німеччина передасть Україні 10 ракет для ЗРК Patriot / © скриншот

Німеччина передасть Україні 10 ракет для ЗРК Patriot / © скриншот

Конгрес США отримав це сповіщення 14 серпня 2026 року. Ракети відправлять одразу після того, як американські законодавці завершать обов’язкову процедуру розгляду.

Ракети Patriot для України — останні новини

Нагадаємо, Україна може налагодити виробництво старіших ракет PAC-2 GEM-T для Patriot. Вони менш ефективні за нові PAC-3 MSE, але значно простіші у виробництві й можуть випускатися у більшій кількості.

Раніше також повідомлялось, що, за інформацією Kyiv Independent, США розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для ППО Patriot.

Втім, на думку деяких експертів, ліцензія США на ракети для Patriot не врятує Україну від «прильотів» найближчими роками, оскільки налагодження виробництва ракет-перехоплювачів займає доволі багато часу.

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