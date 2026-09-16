США можуть передати Україні ліцензію на старіші ракети Patriot: про яку модель йдеться

Patriot / © Twitter

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Заява президента США Дональда Трампа про те, що Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет до Patriot «менш сучасної версії», найімовірніше стосується PAC-2 GEM-T. Попри старішу конструкцію та нижчу ефективність проти балістичних цілей, ця ракета має важливу перевагу — її значно простіше масштабувати у виробництві.

Про це пише Defence Express.

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Наразі для Patriot серійно виробляють два основні типи ракет — PAC-3 MSE від Lockheed Martin і PAC-2 GEM-T від Raytheon. Ще одна версія, PAC-3 ACE, перебуває у розробці.

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PAC-3 MSE — найсучасніша з них. Її серійне виробництво почалося 2024 року, а головна перевага — висока ефективність проти балістичних ракет і кінетичний принцип перехоплення, коли ракета буквально врізається в ціль.

PAC-2 GEM-T старіша: її прийняли на озброєння 2002 року, а сама конструкція походить від ранніх версій ракет Patriot 1980-х років.

Її можливості проти балістичних цілей скромніші. PAC-2 GEM-T уражає ціль близьким підривом і уламками, а ймовірність перехоплення оцінюється приблизно у 60% проти 80–90% у PAC-3 MSE. Через це по одній балістичній цілі може знадобитися запуск щонайменше двох ракет.

Крім того, PAC-2 GEM-T має менші показники дальності та висоти перехоплення.

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Чому старіша ракета може бути вигіднішою

Головна перевага PAC-2 GEM-T — простіше виробництво.

У ній немає низки складних і дорогих компонентів, які стримують випуск PAC-3 MSE: активної радіолокаційної головки самонаведення, газодинамічної системи поперечного маневрування та двоімпульсного твердопаливного двигуна.

Саме тому Німеччина вирішила локалізувати виробництво PAC-2 GEM-T. На підприємстві COMLOG планують випускати близько 180 таких ракет на рік.

Для порівняння, виробництво PAC-3 MSE у Японії обмежене приблизно 30 одиницями на рік і не може бути швидко збільшене через залежність від окремих компонентів, зокрема головок самонаведення.

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Є ще один варіант

Під словами Трампа про «менш сучасну версію» теоретично може матися на увазі і майбутня PAC-3 ACE.

Вона також матиме спрощену конструкцію, без частини складних елементів PAC-3 MSE, і не зможе здійснювати кінетичне перехоплення. Зате, за оцінкою Lockheed Martin, має коштувати приблизно вдвічі дешевше.

Однак перший пуск PAC-3 ACE запланований лише на початок 2028 року, а завершення розробки може припасти вже на 2030-ті.

Тому найбільш реалістичним варіантом для України зараз виглядає саме PAC-2 GEM-T. Попри нижчі характеристики, її простіше й швидше виробляти у великих кількостях, що в умовах дефіциту ракет для Patriot може виявитися важливішою перевагою.

Нагадаємо, Україна працює над новим поколінням дронів-перехоплювачів для захисту від реактивних «Шахедів». Розробки вже проходять випробування, а всі процеси намагаються максимально прискорити. За його словами, він заслухав доповіді щодо протидії російським «Шахедам» та роботи з виробниками нових перехоплювачів.

Раніше також повідомлялось, що за інформацією Kyiv Independent, США розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для ППО Patriot. Саме ця система відіграє ключову роль у відбитті російських балістичних ракет.

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