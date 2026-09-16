Ідеальний осінній макіяж — менше старань, більше шарму / © Credits

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Осінь традиційно приносить із собою темніші відтінки помади, виразніші очі та насиченіші текстури. Але у 2026 році бʼюті-тренди змінюють правила гри, тож замість бездоганності — природність, замість складних схем — продумана простота, про це розповіло видання NewBeauty. Йде рух «від досконалості до автентичності». Тож цієї осені макіяж має мати такий вигляд, ніби ви не надто старалися, хоча насправді кожна деталь продумана.

Здорова оксамитова шкіра

На зміну надзвичайно блискучій «скляній шкірі» приходить ефект з м’яким, природним сяйвом без дзеркальної поверхні. Текстура залишається живою, але обличчя має мати зволожений, свіжий та доглянутий вигляд. Саме такий фініш стає ідеальним тлом для насиченіших осінніх акцентів.

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Ягідні губи

Осінь неможливо уявити без темної помади, але цього сезону класичні винні відтінки отримують ще соковитіше звучання. У фаворитах — ожина, шовковиця та настояне вино. Найкраще вони працюють зі свіжою шкірою та майже непомітним макіяжем очей. Такий хитрик робить губи головною деталлю образу та водночас не перевантажує його.

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Чорні акценти замість звичайного підведення

Ще один спосіб додати характер вашому образу — так звані концентровані чорні штрихи навколо очей. Можна сприймати їх не як класичну підводку, а як маленький графічний елемент.

Це може бути коротка лінія у зовнішньому кутику ока, один щільний штрих уздовж вій, незвичайна деталь у брові чи акцент, який помітний лише під певним кутом. Головне — не перестаратися. Якщо додати товсту стрілку, темну слизову, smoky eyes і драматичні вії одночасно, ефект втратить свою легкість.

М’який smoky eyes

Класичний smoky eyes теж стає делікатнішим. Замість різких переходів — ретельно розтушовані відтінки еспресо, шоколаду, оливкового, сливового та вугільного. Жодних чітких меж, адже тіні мають буквально розчинятися на повіках. У результаті макіяж має романтичний, сучасний та цілком доречний вигляд навіть удень.

Рум’яна замість жорсткого контурингу

Цієї осені рум’яна залишаються одним із головних інструментів для створення свіжого обличчя. Проте замість чіткої скульптурації, оберіть м’яку вуаль рожевого, ягідного чи рожево-червоного відтінку.

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Кремові текстури дуже добре вписуються у цю тенденцію, бо вони буквально зливаються зі шкірою та роблять її свіжою. Крім того, рум’яна можна наносити вище, а саме уздовж вилиць, до скронь і навіть трохи на повіки.

Менше косметики

Тренд сезону стосується не лише макіяжу, а й самої косметички. Ідея полягає у відмові від десятків продуктів на користь кількох справді ефективних і якісних засобів. Не переповнена косметичка, а ретельно підібраний набір, який легко працює у щоденній рутині, — саме такий підхід сьогодні має надсучасний варіант.

Монохромний макіяж

Ще один спосіб зробити образ цілісним — використовувати один прохолодний рожевий тон одразу на кількох зонах. Рум’яна можна підняти високо до скронь і легким серпанком повторити відтінок на повіках.

Після популярного влітку драпування рум’ян його осіння версія стає прохолоднішою та стриманішою. Замість бронзових і персикових тонів, надайте перевагу холодному рожевому, який додає образу графічності та водночас залишається дуже жіночним.

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Темні кола більше не потрібно приховувати

Мабуть, найцікавіший тренд сезону — макіяж, який не намагається повністю приховати природні тіні під очима. Легкі відтінки фіолетового, коричневого, рожевого чи навіть синього під очима можуть додавати обличчю глибини та характеру. Природна пігментація навколо очей не обов’язково є недоліком, навпаки, вона може робити погляд виразнішим і чуттєвішим.

Це не означає, що консилер потрібно викинути, просто більше нема потреби висвітлювати зону під очима на кілька тонів. Трохи природної тіні і макіяж має живий вигляд.

Осінь 2026 пропонує відмовитися від макіяжу, який маскує природність. Головний бʼюті-принцип сезону простий — не приховувати себе, а підкреслювати те, що вже є.

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