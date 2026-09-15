Як часто треба робити педикюр / © Credits

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Педикюр входить у список регулярних б’юті-процедур, але професійний догляд потрібен не тільки заради естетики. Він допомагає впоратися з сухістю, тріщинами, мозолями та врослими нігтями, які можуть завдавати дискомфорту під час ходьби.

Видання Woman&Home радить не гнатися за максимально частими процедурами. Для більшості людей оптимальним інтервалом буде приблизно раз на місяць, а якщо педикюр передбачає активне видалення ороговілої шкіри, то краще витримувати близько трьох-чотирьох тижнів.

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Як часто записуватися на педикюр

Найпростіше правило — раз на місяць. Цього достатньо, щоб підтримувати стопи та нігті у хорошому стані та не перевантажувати шкіру процедурами.

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Якщо мова йде лише про косметичний догляд, наприклад, підпиляти нігті, освіжити покриття чи змінити колір, це можна робити частіше. А ось інтенсивний педикюр із видаленням огрубілої шкіри та активною роботою з кутикулою не варто повторювати надто часто.

Особливої уваги потребують врослі нігті, тріщини на п’ятах, мозолі, грибкові інфекції чи бородавки. У таких випадках краще не визначати періодичність самостійно, а дотримуватися рекомендацій подолога чи іншого профільного фахівця. За проблем із врослими нігтями може знадобитися саме медичний педикюр.

Користь педикюру для стоп

Якщо не перестаратися, то такий педикюр дійсно корисний. Під час процедури видаляються відмерлі клітини шкіри, пом’якшуються кутикули, стопи стають гладкішими, а масажні елементи догляду можуть сприяти кращому кровообігу.

Втім, основний секрет красивих стоп — не лише салонний візит, а регулярний домашній догляд. Щодня мийте ноги теплою водою з милом і ретельно висушуйте їх, особливо між пальцями, бо волога створює сприятливі умови для грибкових інфекцій. Після цього наносьте спеціальний крем для стоп. Найзручніше зробити це ввечері перед сном, щоб перетворити процедуру на маленький домашній ритуал.

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Раз на тиждень можна обережно використовувати пилку чи пемзу на сухій шкірі, щоб позбутися відмерлих клітин, а потім нанести крем із сечовиною. Також регулярно перевіряйте нігті та вчасно підстригайте їх чистими інструментами.

Частий педикюр

Надмірний пілінг може призвести до того, що разом із відмерлими клітинами буде пошкоджена здорова шкіра. Саме тому перерва у 3-4 тижні дає стопам достатньо часу для природного відновлення.

Водночас деякі елементи догляду можна повторювати хоч щодня. Крем для стоп і олія для кутикули — чудові союзники між професійними процедурами. Якщо хочеться просто змінити колір покриття, це також не привід чекати місяць.

Єдине, з чим варто бути обережними, — засоби для зняття лаку, особливо ті, які сильно пересушують нігтьову пластину. Після їх використання допоможуть олія для кутикули та живильний крем.

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Ідеальний педикюр — не той, який роблять якомога частіше, а той, після якого стопи залишаються здоровими та доглянутими. Для більшості людей оптимальний ритм — раз на 3–4 тижні чи приблизно раз на місяць, а між процедурами варто підтримувати результат простим домашнім доглядом. Бо красиві стопи — це не лише питання сезону босоніжок, а маленька щоденна інвестиція у власний комфорт.

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