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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл зворушливо привітала принца Гаррі з днем народження, опублікувавши сімейне відео

Принцу Гаррі, герцогу Сассекскому, сьогодні виповнюється 42 роки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Його дружина Меган поділилася особистими моментами з життя принца Гаррі в зворушливому привітальному відеоролику, що включає милі сцени з їхніми дітьми Арчі і Лілібет, а також романтичний поцілунок.

«Він просто найкращий.

З днем народження, коханий ❤️», - написала під відео Меган.

Серед найбільш зворушливих знімків — чорно-біла фотографія, на якій Гаррі йде пліч-о-пліч з обома дітьми, а поруч видно собаку.

На іншому знімку він нахиляється, щоб поцілувати дочку в голову, коли вся сім'я сидить у відкритому автомобілі. Лілібет, одягнена в рожеву сукню з візерунком та яскраву пов'язку на голові, приймає цей милий жест, а Меган сидить попереду.

Меган поділилася відео з принцем Гаррі та дітьми / © Instagram Меган Маркл

Меган також опублікувала захопливе чорно-біле фото, на якому вона та Гаррі цілуються між рядами виноградних лоз. Герцогиня одягнена в білу струмливу сукню, а її чоловік — у повсякденний одяг: світлу сорочку-поло і темні штани. Далі трав'янистою доріжкою видно дітей.

Декількома днями раніше Меган Маркл ділилася кадрами їхнього нового життя у Великій Британії.

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