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Джастін і Гейлі Бібери показали, як відсвяткували восьму річницю весілля
Подружжя провело цей день разом і опублікувало фото.
32-річний Джастін Бібер і 29-річна Гейлі Бібер відсвяткували восьму річницю весілля та порадували шанувальників новими романтичними знімками. Музикант опублікував серію фотографій, на яких подружжя ніжно обіймається та проводить час удвох.
На знімках пара позує в кабінці канатної дороги, а також під час гри в більярд. Судячи з фотографій, пара вирішила провести цей важливий для них день у спокійній і невимушеній атмосфері.
«Вісім років до нескінченності❤️ Нові починання. Я люблю тебе, кохана. З річницею», — написав співак.
Зазначимо, Джастін і Гейлі вперше таємно одружилися в Нью-Йорку 13 вересня 2018 року. Через рік вони влаштували більш масштабну весільну церемонію в Південній Кароліні, на якій були присутні їхні близькі друзі та родичі.
У серпні 2024 року подружжя вперше стало батьками — у них народився син Джек Блюз. Зараз хлопчику вже два роки.
Нагадаємо, раніше подружжя також разом взяло участь у відвертій фотосесії для першого випуску журналу WYouth.