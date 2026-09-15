Джастін і Гейлі Бібери показали, як відсвяткували восьму річницю весілля

Джастін і Гейлі Бібери, фото: instagram.com/lilbieber

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32-річний Джастін Бібер і 29-річна Гейлі Бібер відсвяткували восьму річницю весілля та порадували шанувальників новими романтичними знімками. Музикант опублікував серію фотографій, на яких подружжя ніжно обіймається та проводить час удвох.

На знімках пара позує в кабінці канатної дороги, а також під час гри в більярд. Судячи з фотографій, пара вирішила провести цей важливий для них день у спокійній і невимушеній атмосфері.

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Джастін і Гейлі Бібери, фото: instagram.com/lilbieber

Джастін і Гейлі Бібери, фото: instagram.com/lilbieber

«Вісім років до нескінченності❤️ Нові починання. Я люблю тебе, кохана. З річницею», — написав співак.

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Джастін і Гейлі Бібери, фото: instagram.com/lilbieber

Джастін і Гейлі Бібери, фото: instagram.com/lilbieber

Джастін і Гейлі Бібери, фото: instagram.com/lilbieber

Джастін і Гейлі Бібери, фото: instagram.com/lilbieber

Зазначимо, Джастін і Гейлі вперше таємно одружилися в Нью-Йорку 13 вересня 2018 року. Через рік вони влаштували більш масштабну весільну церемонію в Південній Кароліні, на якій були присутні їхні близькі друзі та родичі.

У серпні 2024 року подружжя вперше стало батьками — у них народився син Джек Блюз. Зараз хлопчику вже два роки.

Джастін Бібер із сином, фото: instagram.com/lilbieber

Нагадаємо, раніше подружжя також разом взяло участь у відвертій фотосесії для першого випуску журналу WYouth.

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