Східний циклон принесе до України грози та зливи: синоптики попередили про негоду 15 вересня

Осінь / фото ілюстративне / © unsplash.com

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У вівторок, 15 вересня, синоптична ситуація в Україні буде контрастною та мінливою через поступовий відхід циклону й зміну повітряних мас.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вересень виходить на свою вершину. За її словами, у вівторок, 15 вересня, погода в Україні буде динамічною та різноманітною: очікуються вітер, дощі, а також сонячні прояснення. Через східний циклон опади найбільш імовірні на сході, а також у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

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Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

Невеликий дощ також можливий на заході та місцями в центральних і північних регіонах. На решті території утримається суха та сонячна погода.

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У більшості областей денна температура становитиме комфортні +18…+23. Трохи прохолодніше буде лише на північному сході та сході — у межах +14…+18. Загалом тиждень обіцяє бути теплим, з мінімальною кількістю опадів.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 15 вересня, покидаючи країну, циклонічний вихор відкриє шлях порції північного повітря.

«Хмарність поступово зменшиться, сонячних прояснень стане більше, суттєвих опадів не чекаємо. Температура повітря вночі 7-12º, вдень 17-22º», — прогнозує метеоролог.

Він зазначає, що у період з 16 по 20 вересня, в атмосфері домінуватиме антициклон з південного заходу. Завдяки йому до України прийде сухе, тепле й сонячне бабине літо. Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +21-до +26 градусів тепла.

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Своєю чергою метеоролог Ігор Кібальчич також прогнозує вночі дощі у східних областях, місцями можливі грози. За його словами вдень невеликі короткочасні опади очікуються у західних та північно-західних регіонах. На решті території істотних опадів не передбачається. На заході подекуди можливий туман.

Вітер буде північним та північно-західним та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. У денні години температура повітря коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру 15 вересня очікується мінлива хмарність.

«У східних, вночі і в більшості південних, центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ», — прогнозують синоптики.

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Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень становитиме від +17 до +23 градусів тепла.

Погода в Україні 15 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 15 вересня.

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