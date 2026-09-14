Літо повертається до України: коли температура підскочить до +28°

Погода

Реклама

Найближчими днями в Україні очікується зміна погодних умов із поступовим підвищенням температури повітря вдень до літніх показників.

Про це повідомила синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха для телеграм-канал «Труха».

Реклама

За її словами, протягом 15, 16 та 17 вересня зростатиме атмосферний тиск, а в більшості регіонів переважатиме погода без опадів.

Реклама

«Лише завтра у східних, вночі і більшості південних, центральних та Сумській областях ще будуть залишки від атмосферного фронту, тому там помірні місцями значні дощі можуть бути, подекуди з грозами», — зазначила Наталія Птуха.

Наталія Птуха додала, що на решті території країни вже відзавтра — спочатку в більшості західних областей, а протягом 16–17 вересня і в більшості інших регіонів — переважатиме спокійна погода без опадів і з проясненнями. За її словами, денна температура повітря в ці дні коливатиметься в межах +17-+24°C.

Синоптикиня пояснила, що це комфортні показники для вересня, проте через відсутність хмар уночі повітря швидко охолоджуватиметься. Найближчими ночами температура становитиме від +7°C до +15°C.

Суттєве потепління прогнозують на 18 та 19 вересня. У ці дні денна температура повітря зросте до +23…+28°C завдяки повітряним потокам із південного заходу. Трохи нижчим рівень тепла буде лише на північному заході та в крайніх західних областях — у межах +17…+22°C через вплив атмосферного фронту.

Реклама

Нічні показники 18–19 вересня також підвищаться до +10…+16°C. Опади в цей період малоймовірні, за винятком окремих локальних короткочасних дощів на Закарпатті та у західних областях.

Нагадаємо, через вплив підвищеного атмосферного тиску в Україні до кінця другої декади вересня переважатиме суха та малохмарна погода — триватиме перше бабине літо.

Новини партнерів

Новини партнерів