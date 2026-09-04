Штормовий вітер, дощі та різке похолодання: синоптики попередили про небезпеку цими вихідними

Синоптики попереджають про шквальний вітер та дощі в Україні 5 вересня / © ТСН

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Цими вихідними погода в Україні різко зміниться: атмосферний фронт принесе грозові дощі та шквали до багатьох областей. Пориви вітру сягатимуть 15–22 м/с, а температура повітря суттєво знизиться майже у всіх регіонах.

Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні 5 вересня

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 5 вересня в Україні мінливу погоду. Водночас вона попереджає, що цими вихідними буде сильний вітер із штормовими поривами до 15 -22 м за секунду.

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«Характерною ознакою найближчих синоптичних вихідних в Україні буде сильний вітер із штормовими поривами до 15 -22 м за секунду. Дуже уважно та обережно», — наголошує Діденко.

За прогнозом синоптикині, 5 вересня спека від +26 до +32 градусів тепла утримається на півдні, сході та на Дніпропетровщині. На півночі термометри покажуть +20…+24, а на заході буде найпрохолодніше — +18…+20 градусів вище нуля (трохи тепліше лише на Закарпатті).

Через атмосферний фронт дощі пройдуть у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. На решті територій — без істотних опадів.

У Києві дощ очікується вночі та вранці, а вдень розгріється і буде переважно сухо. Повітря у столиці прогріється до +23…+24 градусів тепла однак дошкулятиме сильний вітер.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують 5 вересня по країні мінливу хмарність. Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південного сходу, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози.

Вітер дутиме південно-західний, західний, та зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас метеорологи попереджають: 5 вересня вдень в Україні, крім Закарпаття, будуть пориви вітру до 15-20 м/с. У зв’язку із ймовірними шквалами, майже по всій країні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про шквали в Україні 5 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, на узбережжі морів до буде до +20. Вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла, на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині повітря прогріється до +30. У західних областях буде дещо прохолодніше — там очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

Погода в Україні 5 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні найближчими днями

За прогнозом Наталки Діденко, у неділю, 6 вересня, похолодання накриє всю Україну. Температура повітря знизиться до +16…+22 градусів, і лише на півдні збережеться відносне тепло — до +24…+26 градусів тепла.

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При цьому дощі охоплять майже всі регіони, а цими вихідними (5–6 вересня) повсюди посилиться вітер до штормових поривів.

«Погода вихідними днями в Україні очікується мінливою, із стрибками атмосферного тиску, із сильним вітром та похолоданням», — прогнозує Діденко.

Однак синоптикиня прогнозує потепління із наступного тижня.

В Українському гідрометцентрі попереджають, що з північного заходу до України суне атмосферний фронт, який принесе опади.

«Майже в усіх областях упродовж вихідних спостерігатимуться дощі — від невеликих до помірних, подекуди з грозами, особливо в південних та, частково, центральних областях. Тому очікуються дощові вихідні», — зазначають метеорологи.

У вихідні також дошкулятимуть пориви західного вітру до 15–20 м/с. Найближчої ночі буде +12…+17, у суботу вдень +22…+27, а на півдні — до +30. Проте вже 6–7 вересня відчутно похолодає: вночі стовпчики термометрів опустяться до +7…+14, а вдень покажуть лише +15…+23 (на півдні — до +25).

За словами синоптиків, погода стабілізується з початку тижня.

«У понеділок буде поширюватися поле високого атмосферного тиску з південного заходу, яке забезпечить припинення опадів і більш спокійну синоптичну ситуацію», — повідомляють синоптики.

Погода у Києві

На Київщині 5 вересня буде мінлива хмарність та дощитиме.

Вітер буде південно-західний, західний, та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас синоптики попереджають: вдень ймовірні пориви до 15-20 м/с, у регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про шквальний вітер на Київщині 5 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря по області вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла. У Києві вночі очікується від +15 до +17 градусів тепла, вдень буде близько +25.

Погода у Львові

Синоптики попереджають про погіршення погоди на Львівщині 5 вересня: оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.

У суботу в регіоні та у самому Львові очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо ніч мине без істотних опадів, то вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, через що можливе погіршення видимості. Ситуацію ускладнить сильний західний вітер із поривами до 15–20 м/с.

Синоптики попереджають про шквальний вітер на Львівщині 5 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря в області вночі становитиме +13…+18 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. У Львові вночі термометри покажуть +15…+17, а вдень повітря прогріється до +19…+21 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині 5 вересня упродовж дня очікується мінлива хмарність та південно-західний вітер зі швидкістю 9–14 м/с, а на узбережжі вдень можливі пориви до 12–14 м/с. Водіям варто бути обачними, адже вночі та вранці на автошляхах області місцями утвориться серпанок із видимістю 1–2 кілометри.

У другій половині дня по області місцями пройде невеликий дощ, тоді як в Одесі та безпосередньо вздовж узбережжя утримається суха погода. Нічна температура повітря в регіоні коливатиметься від +15 до +22 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26…+33. У самій Одесі вночі очікується +18…+20, а вдень повітря прогріється до +28…+30.

Хвилювання Чорного моря ввечері зросте від легкого до помірного, хоча рівень води залишатиметься безпечним, а температура морської води вздовж узбережжя становитиме +22…+23.

Погода у Харкові

На Харківщині 5 вересня буде хмарно із проясненнями, прогнозують синоптики. Якщо ніч пройде без істотних опадів, то вдень місцями будуть короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 9 — 14 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +17 градусів тепла, вдень буде від +26 до +28 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 5 вересня, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.



«Вранці та вдень 5 вересня по області та місту очікуються пориви вітру, 17 — 22 м/с», — повідомляють синоптики.

Синоптики попереджають про шквальний вітер на Харківщині 5 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 5 вересня буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень очікується від +27 до +32 градусів тепла.

У місті Дніпро буде:

вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +29 до +31 градуса тепла.

Водночас метеорологи попереджають: вдень 5 вересня у місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про шквальний вітер на Дніпропетровщині 5 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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