"Вони справді ненавидять один одного": Трамп сказав, що заважає закінчити війну в Україні

Трамп вважає ненависть між Путіним та Зеленським головною перешкодою для закінчення війни в Україні / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп поділився баченням переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, акцентувавши увагу на емоційному стані лідерів воюючих країн. За словами очільника Білого дому, його команда напрацювала власний план врегулювання конфлікту, проте наразі стикається із серйозними психологічними бар’єрами між Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним.

Про це він заявив під час спілкування з представниками медіа у Вашингтоні у п’ятницю, 4 вересня.

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Особиста ненависть як головна перешкода

Американський лідер підкреслив, що нинішній конфлікт значною мірою базується на особистісних факторах та глибоких емоційних образах між президентами України та РФ. На його переконання, саме ця непримиренність заважає сторонам сісти за стіл переговорів та знайти компромісний шлях до припинення кровопролиття.

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Президент США зауважив, що раніше йому доводилося стикатися з чималою кількістю складних міжнародних конфліктів, але нинішня ситуація має унікальний характер. Побудова діалогу в умовах такої напруги вимагає надзвичайно тонкої дипломатичної роботи та пошуку нових підходів до обох президентів.

«Є президент Зеленський і президент Путін — вони по-справжньому ненавидять один одного. Між ними серйозна ненависть, і це їм заважає», — наголосив Дональд Трамп.

Масштабні втрати та пошук мирного рішення

Окрім оцінки особистих стосунків лідерів, Трамп прокоментував катастрофічні масштаби людських жертв на фронті та наслідки затяжних бойових дій. За його твердженням, лише протягом минулого тижня сторони конфлікту втратили вбитими та пораненими десятки тисяч людей, що вимагає негайних рішучих дій.

Попри складність ситуації, адміністрація США продовжує готувати власні ініціативи для стимулювання мирного діалогу та припинення активної фази боїв. Конкретні деталі цього мирного плану Вашингтон обіцяє оприлюднити згодом після додаткових консультацій із міжнародними партнерами.

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Нагадаємо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер прямують до Києва та Москви з конкретним планом, який має на меті зупинити бойові дії. Трамп підтвердив, що йдеться про конкретну пропозицію, спрямовану на завершення російсько-української війни.

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