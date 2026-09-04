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Дорощук розділив "бронзу" з олімпійським чемпіоном у фіналі Діамантової ліги
Олег Дорощук втретє поспіль фінішував на подіумі у фіналі сезону Діамантової ліги.
Український стрибун у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером фіналу Діамантової ліги, який відбувся у бельгійському Брюсселі.
25-річний уродженець Кропивницького завершив змагання з результатом 2,25 метра. Українець розділив "бронзу" з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 італійцем Джанмарко Тамбері, якому підкорилася аналогічна висота.
"Золото" здобув поляк Матеуш Колодзейські (2,28 метра), який за спробами випердив срібного призера американця Джувона Гаррісона (2,28 метра).
Фінал Діамантової ліги-2026. Стрибки у висоту (чоловіки)
1. Матеуш Колодзейські (Польща) — 2,28 метра
2. Джувон Гаррісон (США) — 2,28 метра
3. Олег Дорощук (Україна) — 2,25 метра
3. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,25 метра
Для Дорощука це третій поспіль подіум у фіналі сезону Діамантової ліги. У 2024 та 2025 роках український стрибун ставав віцечемпіоном.
Додамо, що жіночий фінал сезону Діамантової ліги у стрибках у висоту відбудуться у суботу, 5 вересня, о 21:10 за київським часом. Україну представлятимуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.
Раніше повідомлялося, що Дорощук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики в стрибках у висоту.