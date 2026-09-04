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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Дорощук розділив "бронзу" з олімпійським чемпіоном у фіналі Діамантової ліги

Олег Дорощук втретє поспіль фінішував на подіумі у фіналі сезону Діамантової ліги.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олег Дорощук

Олег Дорощук / © Associated Press

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером фіналу Діамантової ліги, який відбувся у бельгійському Брюсселі.

25-річний уродженець Кропивницького завершив змагання з результатом 2,25 метра. Українець розділив "бронзу" з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 італійцем Джанмарко Тамбері, якому підкорилася аналогічна висота.

"Золото" здобув поляк Матеуш Колодзейські (2,28 метра), який за спробами випердив срібного призера американця Джувона Гаррісона (2,28 метра).

Фінал Діамантової ліги-2026. Стрибки у висоту (чоловіки)

1. Матеуш Колодзейські (Польща) — 2,28 метра

2. Джувон Гаррісон (США) — 2,28 метра

3. Олег Дорощук (Україна) — 2,25 метра

3. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,25 метра

Для Дорощука це третій поспіль подіум у фіналі сезону Діамантової ліги. У 2024 та 2025 роках український стрибун ставав віцечемпіоном.

Додамо, що жіночий фінал сезону Діамантової ліги у стрибках у висоту відбудуться у суботу, 5 вересня, о 21:10 за київським часом. Україну представлятимуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Раніше повідомлялося, що Дорощук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики в стрибках у висоту.

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