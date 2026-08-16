Магучіх виграла золото чемпіонату Європи-2026

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2026 у Бірмінгемі.

Після впевненого виступу у кваліфікації 24-річна спортсменка з Дніпра у фіналі забезпечила собі перемогу результатом 1,97 м.

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Магучіх розпочала змагання з висоти 1,92 метра. На той момент у секторі залишалися 11 із 15 учасниць. Українка без проблем подолала планку, продемонструвавши значний запас.

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Основна боротьба за золоту медаль розгорнулася на висоті 1,97 метра. Перед цією спробою Магучіх посідала друге місце. Лідеркою була полька Марія Жодзік, а третьою йшла представниця Чорногорії Марія Вукович.

Втім, українка виконала бездоганну спробу та з першого разу взяла 1,97 м.

Таким чином, Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 у стрибках у висоту. Для збірної України це перша золота медаль на нинішній континентальній першості та четверта нагорода загалом.

Раніше повідомлялося, що український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув «срібло» чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який триває в англійському Бірмінгемі.

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Ми раніше інформували, що українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики.

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