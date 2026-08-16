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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх виграла золото чемпіонату Європи-2026

У фіналі зі стрибків у висоту вона подолала планку на висоті 1,97 метра та випередила представниць Польщі й Чорногорії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2026 у Бірмінгемі.

Після впевненого виступу у кваліфікації 24-річна спортсменка з Дніпра у фіналі забезпечила собі перемогу результатом 1,97 м.

Магучіх розпочала змагання з висоти 1,92 метра. На той момент у секторі залишалися 11 із 15 учасниць. Українка без проблем подолала планку, продемонструвавши значний запас.

Основна боротьба за золоту медаль розгорнулася на висоті 1,97 метра. Перед цією спробою Магучіх посідала друге місце. Лідеркою була полька Марія Жодзік, а третьою йшла представниця Чорногорії Марія Вукович.

Втім, українка виконала бездоганну спробу та з першого разу взяла 1,97 м.

Таким чином, Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 у стрибках у висоту. Для збірної України це перша золота медаль на нинішній континентальній першості та четверта нагорода загалом.

Раніше повідомлялося, що український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув «срібло» чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який триває в англійському Бірмінгемі.

Ми раніше інформували, що українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики.

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