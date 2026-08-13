Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який відбувається в англійському Бірмінгемі.

Щоб подолати кваліфікацію та пробитися до фіналу, потрібно було стрибнути 1,91 метра або потрапити до топ-12. Обидві українки впоралися з цим завданням, з першої спроби підкоривши висоту 1,91 метра.

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Фінал ЧЄ-2026 за участю Магучіх та Геращенко відбудеться у суботу, 15 серпня, початок — о 22:07 за київським часом.

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Зазначимо, що 24-річна Магучіх є рекордсменкою світу (2,10 м), переможницею ЧС-2023 та ОІ-2024, а також бронзовою призеркою ОІ-2020. 31-річна Геращенко має у своєму активі бронзові нагороди ОІ-2024 та ЧЄ-2024, а також "срібло" зимового ЧЄ-2021.

Нагадаємо, Геращенко у червні минулого року вперше стала мамою.

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