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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
178
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2 хв

Став відомий перший суперник Ломаченка після відновлення кар'єри

Очікується, що поєдинок відбудеться у листопаді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / © Associated Press

Стало відомо, хто стане наступним суперником колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, який відновлює кар'єру.

Як повідомив автор YouTube-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко, 38-річний український боксер проведе поєдинок з 37-річним непереможеним філіппінцем Чарлі Суаресом.

За його інформацією, сторони попередньо домовилися про бій у листопаді.

"Мої джерела зі Штатів, обізнані з ситуацією довкола повернення Василя Ломаченка, повідомляють, що його наступним суперником стане Чарлі Суарес (19-0, 11 KO). Попередньо все погоджено на листопад. Філіппінець є першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі (59 кг)", — написав Діденко.

За словами Діденка, бій із Суаресом може стати для Ломаченка частиною шляху до чемпіонського поєдинку з Емануелем Наваррете.

"Це проливає світло на те, що Василь буде спускатися в дивізіоні. Наскільки я розумію, ідея в тому, аби перемогти претендента, стати претендентом і боксувати з чемпіоном — Емануелем Наваррете, який володіє титулами WBO та IBF, а в осяжній перспективі може взяти і третій титул. Тобто, Василь потенційно в суперники може отримати володаря двох, а то і трьох титулів. Виходить швидкий шлях до абсолюта", — додав Діденко.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року.

В останньому бою Василь у травні 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 — нокаутом) і зазнав 3 поразок.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на можливе повернення Ломаченка у бокс.

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