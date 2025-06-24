"Чого не воюєш, патріоте?": Ломаченко зчепився зі Стерненком, обурившись свавіллям ТЦК

Сергій Стерненко і Василь Ломаченко

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Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко і волонтер Сергій Стерненко посварилися у коментарях до допису українського боксера про обстріл росіянами Білгород-Дністровського.

Стерненко назвав Василя зрадником і боягузом. У відповідь Ломаченко почав іронізувати про особисту охорону Стерненка та заявив, що людям в Україні несе загрозу не лише російська армія, а й ТЦК.

Стерненко: "Васю, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни. Твої брати. Жалюгідний ти сцикун. І зрадник".

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Ломаченко: "Це пише людина, яка ходить із охороною... Серйозно? Говоряща голова!"

Стерненко: "Краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як ти. Краще мати говорячу голову, аніж пусту. Мерзота, яка навіть досі у себе на сторінці тримає відео з вихвалянням вбивць мого народу. Хай ті "вєжлівиє люді", яких ти глорифікуєш (загугли, що це за слово), заберуть у тебе усе найдорожче".

Ломаченко: "Разом із конторою думали, що написати? Чи сам надумав? Під загрозою життю живуть усі люди, що залишилися в Україні, не тільки від армії Росії, а й від своїх же ТЦК, які свавільно пакують людей, але ти в нас привілейований! Ти, до речі, чого не воюєш, патріоте? Соломон якось сказав: "Все мине, і це теж". Тож, сподіваюся Господь напоумить тебе, перш ніж все мине".

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Раніше повідомлялося, що в коментарях Ломаченка також розніс ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула, якому боксер знайшов що відповісти.

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Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, російська армія атакували місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.

У момент атаки в закладі перебували 18 людей. Загинули троє працівників закладу. Поранення отримали 14 людей, серед яких двоє 11-класників.