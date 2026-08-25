Виїхав з України: стало відомо, де Ломаченко готується до повернення на ринг

Василь Ломаченко / © Associated Press

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Стало відомо, де колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко готується до повернення на ринг.

Ресурс LuckyPunch з посиланням на слова президента Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олів'єрі повідомив, що 38-річний Ломаченко зараз перебуває не в Україні.

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Василь обрав Пуерто-Рико як тренувальну базу для підготовки до повернення на ринг.

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Також зазначається, що потенційний бій Ломаченка з непереможеним філіппінцем Чарлі Суаресом поки що не затверджено офіційно.

"Я можу підтвердити, що він зараз проживає в Пуерто-Рико і регулярно відвідує місцевий боксерський зал, де тренується та підтримує фізичну форму.

Є різні повідомлення про можливий бій Лома — Суарес, однак поки що нічого офіційного чи підтвердженого немає. Поки що це лише припущення", — заявив Олів'єрі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Суарес попередньо домовилися про бій у листопаді.

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Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року.

В останньому бою Василь у травні 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 — нокаутом) і зазнав 3 поразок.

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Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на можливе повернення Ломаченка у бокс.

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