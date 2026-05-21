"Він один з найкращих": Усик відреагував на можливе повернення Ломаченка у бокс

Василь Ломаченко та Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на інформацію, що ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відновлює кар'єру.

У коментарі Matchroom Boxing український боксер розповів, що йому подобається ідея знову побачити свого друга та кума в ринзі.

"Мої перші Олімпійські ігри були в Пекіні. Після фіналу, де Василь переміг, я сказав: "Окей, я теж хочу". Я справді цього хотів. Я працював, працював і працював заради 2012 року. Так, Лома — це ніби мотивація. Якщо це правда, то це добре. Мені подобається. Він один з найкращих, хто коли-небудь це робив? Так, звичайно", — сказав Усик.

Раніше Егіс Клімас, менеджер Ломаченка, підтвердив, що його клієнт вирішив повернутися в ринг і планує провести бій уже восени.

За інформацією журналіста Майка Коппінджера, вже в першому своєму поєдинку після повернення Василь планує зустрітися в ринзі з мексиканцем Емануелем Наваррете, який володіє поясами WBO та IBF у другій напівлегкій вазі.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року.

В останньому бою Василь у травні 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 — нокаутом) і зазнав 3 поразок.

Сам Усик уже в суботу, 23 травня, в Єгипті проведе поєдинок з легендарним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Нагадаємо, напередодні Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу та назвав дедлайн.

