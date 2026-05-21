США не впоралися: переговори між Україною та РФ втратили імпульс - Foreign Policy

Переговори на паузі

Україна все більш відкрито і публічно висловлює невдоволення американським посередництвом, навіть незважаючи на те, що її військові зусилля починають приносити результати у боротьбі з Росією, що налаштовує обидві сторони на ще більш затяжну війну.

Про це пише Foreign Policy.

Високопоставлений європейський дипломат сказав виданню, що на його думку, американська сторона відчувала розчарування через те, що Україна не відмовлялася від Донбасу, незважаючи на тиск США, — але Сполучені Штати вірили, що Росія з часом все одно забере Донбас, що потім знову відкриє шлях для мирної угоди шляхом переговорів.

«Очевидний ентузіазм Росії щодо переговорів під керівництвом США згас. Цілком очевидно, що вони охолонули до переговорів», — сказав своэю чергою Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради.

На тлі очевидного взаємного розчарування в процесі під керівництвом США, як Україна, так і Росія заявили, що вони відкриті для того, щоб переговори очолила Європа.

Нагадаємо, європейські лідери розглядають можливість відновити переговори з Росією.

Російський диктатор заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни.

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні.

Зазначається, що наразі у ЄС обговорюють, чи міг би колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі або ексканцлер Німеччини Ангела Меркель представляти їх на можливих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також серед кандидатів з’явилося нове ім’я — колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Раніше про цого кандидатуру не повідомлялося.

Обговорення на Кіпрі відбудуться після того, як Вашингтон і Київ висловили підтримку тому, щоб Європа налагодила діалог із російським диктатором щодо війни в Україні.

7 травня секретар РНБО Рустем Умєров у США провів зустріч з Віткоффом і Кушнером. Того ж дня у Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної частини Донбасу.

Не так давно держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що переговори між Україною та РФ «зайшли у глухий кут».

9 травня Путін несподівано заявив, що війна в Україні «наближається до завершення». Водночас Росія відновила удари по Україні одразу після закінчення триденного перемир’я 9−11 травня.

12 травня Трамп заявив, що кінець війни в Україні «дуже близько». Він збирається обговорити це питання під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

