Україна не має погоджуватися на невигідний мир: президент Чехії попередив про наслідки

Петр Павел про наслідки невигідного миру для України / © Associated Press

Президент Чехії Петр Павел заявив, що примушування України до невигідного миру з Росією потягне багаторічні наслідки і для Європи. Про це він заявив на відкритті 21-го безпекового форуму GLOBSEC у Празі 21 травня.

Про це повідомляє Укрінформ.

Петр Павел заявив, що Україні не варто погоджуватися на мир з Росією, який буде невигідним.

«Підтримка України — це не благодійність. Це пряма інвестиція в безпеку Європи. Якщо Україна досягне успіху, Європа стане безпечнішою. Якщо ж Україну змусять погодитися на невигідний мир, усі ми житимемо з наслідками цього рішення десятиліттями», — заявив очільник Чехії.

Також чеський президент додав, що чеський історичний досвід взаємин із Росією формує переконання країни в тому, що доля України є центральним питанням європейської безпеки.

Петр Павел додав, що Україна не лише захищає Європу, а й трансформує її. Зокрема, європейську оборонну промисловість, військове мислення та стратегічну культуру.

Він зазначив, що під час останньої розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом очільники країн дійшли згоди в тому, що Європа потребує України більше, ніж Україна — Європи.

За словами президента Чехії, Україна стала одним із найефективніших гравців оборони Європи, бо демонструє стійкість, отримує передовий досвід бойових дій і розвиває інновації. Усіма цими чинниками Україна змінює розуміння сучасної війни.

Мерц пропонує визнати Україну членом ЄС

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до очільників ЄС запропонував негайно надати Україні статус «асоційованого члена» Євросоюзу на період тривалої процедури повноцінного вступу.

Цей план передбачає участь Володимира Зеленського у самітах ЄС, а також представництво України в Єврокомісії та Європарламенті, але без права голосу. Крім того, на Київ поширюватиметься механізм взаємної допомоги блоку і він отримає доступ до частини його бюджету.

Німецький канцлер пояснив свою ініціативу політичною складністю ратифікації та прагненням негайно наблизити Україну до ключових європейських інституцій. Водночас він наголосив, що підтримує майбутнє повноправне членство країни в ЄС, виступає за негайне відкриття всіх переговорних кластерів і не вважає свій план «полегшеним членством».

Ініціатива Мерца може викликати неоднозначну реакцію, адже в Києві побоюються, що подібні проміжні формати співпраці здатні загальмувати процес повноцінної інтеграції та залишити Україну в «сірій зоні».

