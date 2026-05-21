Як розпізнати підробку сметани: простий спосіб виявити фальшивий продукт за запахом

Сметана / © Freepik

Реклама

Купуючи сметану в магазині, споживачі часто ризикують натрапити на неякісний продукт або навіть відвертий фальсифікат. Виробники навчилися майстерно маскувати відсутність молочного жиру за допомогою хімічних добавок та ароматизаторів.

Про це розповіли в ефірі «Київ 24».

Для того, щоб влаштувати продукту реальну перевірку, фахівчиня радить виконати одну просту маніпуляцію з температурою. Холодний продукт здатний приховувати свої справжні властивості.

Реклама

«Лише для того, аби краще зрозуміти смак сметани перед дегустацією, я завжди раджу її діставати з холодильника і нагрівати до кімнатної температури. При нагріванні продукт отримує більш насичений смак. Наші рецептори відіграють на нього яскравіше, відреагують», — зазначає експертка.

Найпростішим та найнадійнішим індикатором чесності виробника залишається наш нюх. Саме за допомогою запаху можна миттєво визначити, чи є в складі немолочні жири.

Фахівчиня закликає споживачів бути пильними: «Але найпростіше, по чому можна визначити наявність немолочного жиру у сметані, це її запах. Понюхайте. Якщо ви чуєте відчутний запах, і він схожий на кондитерський, то це все ароматизатори».

Більше того, надмірні пахощі для промислового продукту є тривожним сигналом, а не перевагою.

Реклама

«Справжня сметана не повинна пахнути, особливо магазинна, як домашня. Якщо це так, то тоді означає, що виробник додав до сметани ароматизатори, щоб, наприклад, приховати відсутність там чи недостатню кількість молочного жиру. Тому, якщо сметана має кондитерські нотки і пахне, як торт, не відкривайте таку, це вже підстава, щоб запідозрити виробника у фальсифікацію продукції», — розповіла експертка.

Окрім замінників жиру та штучних запахів, у хід часто йдуть різноманітні загусники. Вони допомагають надати продукту привабливого товарного вигляду попри низьку якість початкової сировини.

«А ще для того, щоб замаскувати недоліки сировини чи недосконалість, наприклад, технологічного процесу до сметани, виробник може часто додавати стабілізаційні системи. Наприклад, гуарову каміть чи ксантову каміть, або ж каміть рожкового дерева. А ще морські водорості — карагіна чи агар-агар, ну або звичний нам крохмаль», — пояснила фахівчиня.

Водночас популярний у народі метод перевірки таких добавок за допомогою краплі йоду вже втратив свою актуальність. Сучасні технології фальсифікації зайшли надто далеко.

Реклама

«В народі кажуть, що перевірити наявність такого можна просто аптечним йодом. Проте технологи застерігають, такий тест давно не є запорукою виявлення фальсифікату», — підсумували в ефірі.

Нагадаємо, експерти з харчування пояснили різницю між йогуртом і сметаною та зазначили, що йогурт вважається кориснішим для щоденного вживання завдяки вмісту пробіотиків, які підтримують мікрофлору кишківника та покращують травлення.

Водночас сметана також містить корисні вітаміни й жири, однак фахівці радять споживати її помірно та використовувати переважно як доповнення до страв.

Новини партнерів