Треба їсти щодня: один фрукт може захистити вашу шкіру від сонця на генетичному рівні

Американські науковці заявили, що звичайний виноград може позитивно впливати на захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання. Дослідження показало: після регулярного вживання винограду в організмі людей змінювалася активність генів, пов’язаних із відновленням шкіри та її бар’єрними функціями.

Про це повідомило видання Earth.com.

Фахівці Західного університету Нової Англії нагадують, що зазвичай профілактика пошкодження шкіри від сонця асоціюється із зовнішнім захистом — кремами з SPF та обмеженням перебування під прямими променями. Однак нові дані свідчать, що певну роль у реакції шкіри на ультрафіолет може відігравати і раціон.

Упродовж багатьох років виноград привертав увагу дослідників через ресвератрол — природну сполуку, яку часто пов’язують із процесами здорового старіння. Проте згодом науковці почали вивчати не окремі компоненти, а виноград як цілісний продукт, адже він містить велику кількість фітохімічних речовин, здатних діяти комплексно.

Ще попередні експерименти на тваринах показували, що харчування з додаванням винограду зменшувало наслідки ультрафіолетового опромінення для шкіри. Пізніші випробування на людях також продемонстрували: у частини учасників підвищувалася стійкість до сонячного випромінювання.

Для нового дослідження вчені залучили 29 добровольців. Спочатку учасники два тижні дотримувалися спеціального обмеженого раціону, а потім ще протягом двох тижнів щодня вживали порошок із сублімованого винограду. Його кількість відповідала приблизно трьом порціям свіжого винограду на день.

Після цього дослідники перевіряли, як шкіра реагує на ультрафіолет. Для цього визначали мінімальну дозу випромінювання, після якої на шкірі виникає почервоніння. Крім того, науковці брали зразки тканин до та після експерименту, щоб оцінити зміни на клітинному рівні.

Під час аналізу увагу звернули на показник малонового діальдегіду — речовини, яка свідчить про оксидативний стрес та ушкодження клітинних мембран після дії ультрафіолету. Після періоду вживання винограду рівень цього маркера в учасників знижувався.

Дослідники наголосили, що навіть у людей, у яких не підвищився поріг почервоніння шкіри, все одно спостерігалося зменшення прихованих пошкоджень тканин. Це може свідчити про те, що тест на почервоніння не завжди показує всі зміни, які відбуваються у тканинах шкіри після впливу сонця.

Також аналіз активності генів показав значні індивідуальні відмінності між учасниками. Науковці пояснюють це впливом генетики, віку, особливостей харчування та кишкового мікробіому. Водночас у трьох із чотирьох жінок, чиї дані вдалося повністю проаналізувати, активніше працювали гени, які беруть участь у формуванні захисного шару шкіри.

За словами авторів дослідження, це може допомагати організму ефективніше утримувати вологу та краще захищатися від зовнішніх подразників, зокрема ультрафіолету, мікробів і забруднювачів.

У частини учасників також зафіксували зміни, пов’язані з ліпідним обміном. Аналізи показали збільшення рівня ненасичених жирних кислот і зміну складу фосфоліпідів, що пов’язують із кращим станом шкірного бар’єра та меншим рівнем запалення.

Окремо вчені виявили посилення активності генів, відповідальних за антиоксидантний та антимікробний захист. Зокрема, збільшувалася активність білків, які допомагають нейтралізувати оксидативні процеси та підтримують природний захист шкіри від бактерій.

Науковці припускають, що важливу роль у цих змінах може відігравати кишковий мікробіом. За однією з версій, сполуки винограду взаємодіють із бактеріями кишківника, після чого утворені речовини через кров впливають на різні органи, зокрема й шкіру.

Автори дослідження визнають, що робота має обмеження. Повноцінні генетичні дані вдалося отримати лише від чотирьох жінок зі схожими характеристиками шкіри, тому результати потребують подальшої перевірки на ширшій групі людей.

Дослідники також застерігають: виноград не може замінити сонцезахисний крем або інші методи захисту від ультрафіолету. Водночас результати показують, що звичайні продукти, зокрема виноград, можуть бути пов’язані з вимірюваними змінами в роботі генів у тканинах шкіри людини.

