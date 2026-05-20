Які хвороби переносять кліщі: симптоми, небезпека та перші дії у разі укусу

Кліщ / © pexels.com

Кліщі можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань, які потрапляють до нашого організму під час присмоктування.

Підчепити кліща можна на будь-якому газоні і траві, швидше за все в лісі, парку чи сквері. Тому вирушаючи на прогулянку, пікнік або в похід, варто подбати про захист.

Симптоми найбільш поширених хвороб, які переносяться кліщами

Хвороба Лайма (бореліоз)

Симптоми: жар, головний біль, втома, скутість у м’язах шиї, нудота, блювота.

Характерним симптомом є специфічні висипання на шкірі. На місці укусу з’являються кільцеподібні почервоніння — мігруюча еритема.

Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м’язів, нервової та серцево-судинної систем, і навіть до інвалідності.

Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.

Кліщовий енцефаліт

Симптоми: раптове підвищення температури тіла до 38-39 °C, головний біль, ригідність м’язів шиї (обмеження або неможливість пасивного згинання голови), повторна блювота. Розвиток загальної слабкості, болю в м’язах спини, шиї, рук.

При кліщовому енцефаліті переважно уражається центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків.

Ерліхіоз

Симптоми: гострий початок з різким підвищенням температури і тремтінням. Типові м’язові та суглобові болі, загальне нездужання.

До проявів ерліхіозу належать висип, блювота або нудота, бувають болі в животі.

Марсельська гарячка (плямиста гарячка)

На початковій стадії зазвичай хвороба починається гостро. З’являється пітливість, підвищується температура тіла, яка сягає 38-40 °С. Гарячка має постійний або ремітуючий характер. З’являються помірні ознаки інтоксикації.

Як захистити себе від укусів кліщів

Щоб мінімізувати ризики під час прогулянок лісом чи парком, дотримуйтесь простих правил профілактики:

Використовуйте якісні репеленти, які призначені саме для захисту від кліщів.

Надавайте перевагу закритому одягу світлих кольорів, на якому легко помітити паразита. Штани обов’язково заправляйте у шкарпетки.

Під час ходьби тримайтеся центру стежки, уникайте контакту з високою травою та сухостоєм.

Регулярно оглядайте себе, супутників і домашніх тварин кожні кілька годин.

Після повернення додому проведіть повторний огляд тіла, а весь одяг виперіть та попрасуйте.

Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, які присмокталися, найчастіше помічають через 2-3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіння, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.

