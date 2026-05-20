Сі пішов на таємну угоду з Путіним ще рік тому: розкрито реальні домовленості між РФ та Китаєм

Китай міг використати війну в Україні як полігон для своїх військових, водночас допомагаючи Москві.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін. / © Associated Press

Народно-визвольна армія Китаю навчала російських військовослужбовців в КНР 2025-го. Це свідчить про те, агресорка РФ і її союзники використовують війну в Україні для військового навчання та випробувань.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на дані кількох європейських розвідувальних агентств повідомило, що китайська Народно-визвольна армія таємно навчила близько 200 військовослужбовців Росії на військових об’єктах. Зокрема, в Пекіні, Нанкіні, Шицзячжуані та Чженчжоу наприкінці минулого року. Китай допомагав освоювати росіянам тактику дронів.

Reuters посилалося на внутрішні військові звіти військових Росії. У документах детально описано чотири навчання: стрільбу з мінометів за підтримки розвідувальних безпілотників; використання БпЛА та стрілецької зброї для протидії ворожим дронам; операції БпЛА з оглядом від першої особи (FPV), а також інженерні, мінні та розмінні операції.

Два європейські розвідувальні агентства заявили, що багато загарбників країни-агресорки, які проходили навчання в КНР, мали достатньо високий ранг, щоб мати змогу передавати отримані уроки нижче по командному ланцюжку.

Одна з європейських розвідувальних служб повідомила про підтвердження принаймні «жменьки» російських військовослужбовців, які навчалися в Китаї та від того часу були розгорнуті для участі в операціях в анексованому Криму і на тимчасово окупованій території Запорізькій області.

Окрім того, Reuters повідомило, що раніше Москва в Пекін уклали угоду, за якою близько 200 солдатів РФ проходитимуть навчання в КНР, а кілька сотень китайських військовослужбовців — в Росії. Відомо, що обидві сторони домовилися не інформувати інші країни.

«Китай може мати намір, щоб Росія використовувала тактику та уроки армії КНР на полі бою задля оцінки ефективності цієї тактики, доктрини і навчання в сучасних умовах бою, таких як в Україні. Пекін також може мати намір скористатися навчанням російських військовослужбовців разом з військовослужбовцями Народно-визвольної армії», — йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що КНР та інші члени Антанти противника, ймовірно, будуть продовжувати шукати можливості використовувати війну Росії в Україні як навчальні можливості для своїх військових та вдосконалювати технології бою.

Співпраця Китаю і Росії — останні новини

Диктатор РФ Володимир Путін 19 травня вирушив з візитом до Китаю. Аналітики CNBC вважають, що «фюрер» намагатиметься «вибити» три важливі речі. Зокрема, Путін намагається продемонструвати Вашингтону нібито тісніші відносини з КНР, а також шукає дипломатичної підтримки Пекіна щодо війни в Україні.

Водночас Bloomberg теж зауважує, що господар Кремля вирушив до КНР неспроста, бо Росія шукає порятунку. В центрі уваги під час цього візиту буде газопровід «Сила Сибіру-2», який Москва намагається просунути вже вп’яте за останні роки.

Водночас The Guardian зауважує, що зі свого боку Пекін також посилює зв’язки з Москвою. Так, Тайвань може бути ключовим підтекстом зближення Сі з Путіним. Китай може прагнути укласти з РФ нові енергетичні домовленості, аби гарантувати стабільні постачання пального в разі майбутнього конфлікту навколо цієї острівної держави.

