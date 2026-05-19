Путін знову просуватиме «Силу Сибіру-2» / © Associated Press

Сьогодні, 19 травня, президент РФ Володимир Путін попрямував до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном. Під час цієї зустрічі Путін вп’яте за чотири роки спробує «продати» Сі Цзіньпіну газопровід.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нині росіяни сподіваються, що криза на енергетичних ринках, спровокована війною в Ірані, змусить Китай погодитися на оплату газопроводу «Сила Сибіру-2». Це стане п’ятою спробою просування цієї ідеї за останні чотири роки.

Особи, наближені до уряду, повідомили, що Росія робить ставку на потрясіння на енергетичних ринках, яке має змусити Китай піти на поступки. Один із російських чиновників повідомив, що китайці наразі зацікавилися цією ідеєю.

Однак поки що суттєвого прогресу в переговорах щодо будівництва газопроводу не досягли. Радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що питання газопроводу «Сила Сибіру-2» стоїть на порядку денному.

Прогрес у переговорах залежатиме саме від лідера Китаю. Наразі немає ознак того, що Росія легко досягне бажаної угоди. Через сильний тиск на свою економіку Росія покладає усі надії на співпрацю з Китаєм. Війна в Ірані, розв’язана Трампом, може дати Москві шанс змінити баланс відносин.

Усе тому, що Китай прагне енергетичної безпеки, а натомість має перебої з постачанням на тлі закритої Ормузької протоки.

За даними джерел, російський «Газпром» зробив китайцям дуже вигідну пропозицію ціни на газ, якщо вони постачатимуться новим газопроводом. Спершу Китай повинен буде підтримати його будівництво фінансово.

Планується, що газопровід пролягатиме з Сибіру до Китаю через Монголію. Раніше Китай не мав бажання просувати цей проєкт.

У планах РФ — домовитися про будівництво газопроводу та узгодити ціну на газ для Китаю до вересня 2026 року. Наприкінці квітня 2026 року голова правління «Газпрому» Олексій Міллер та голова Китайської національної нафтової корпорації Дай Хоулян мали зустріч у Пекіні, де обговорювали розвиток стратегічного партнерства.

Путін та Сі Цзіньпін мають провести переговори щодо цього питання 20 травня.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю лідери обох країн планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю, а також міжнародні та регіональні питання.

За словами речника МЗС КНР Го Цзякуня, це буде вже 25-та поїздка Путіна до КНР. При цьому в офіційній заяві Пекіна не пролунало жодної прямої згадки про Україну чи війну, яку розпочала Росія.

У Кремлі на цю зустріч покладають великі очікування і називають відносини «стратегічним партнерством особливого рівня». Речник президента РФ, Дмитро Пєсков, зазначив, що до складу російської делегації увійдуть урядовці, міністри та керівники великих компаній.

На зустрічі обговорюватимуть проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2». Візит Путіна запланований на сьогодні, 19 травня. Ця поїздка відбудеться невдовзі після зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

Під час переговорів Трампа та Сі Цзіньпіна тема війни в Україні майже не порушувалася. Пекін лише коротко згадав «українську кризу». Головними темами зустрічі стали торгівля, Близький Схід та Тайвань.

Як зазначає аналітик Атлантичної ради Джозеф Вебстер, саме Тайвань може бути прихованим підтекстом зближення Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Пекін прагне укласти з Москвою нові енергетичні домовленості, зокрема розширити потужності нафтопроводу.

Росія ж намагається переконати Китай прискорити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2» потужністю близько 50 мільярдів кубометрів. Для Москви цей проєкт є способом компенсувати втрату європейських ринків після повномасштабного вторгнення в Україну та посилити залежність Китаю від російських енергоносіїв.

