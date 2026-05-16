Китай після зустрічі Сі з Трампом зробив нову заяву про війну в Україні
У Пекіні заявили про готовність разом з Вашингтоном «відігравати конструктивну роль» у вирішенні війни.
Китай та Сполучені Штати Америки «сподіваються на швидке завершення» війни в Україні, яку Пекін вже п’ятий рік називає «кризою» та «конфліктом».
Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І, підсумовуючи зустріч Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом.
З його слів, лідери двох країн доклали багато зусиль «для сприяння мирним переговорам у кожному окремому випадку».
«Складні проблеми не мають простих рішень. Мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні війни», — сказав Ван І.
Окрім того, додали у зовнішньополітичному відомстві, КНР «наполегливо працює» над сприянням мирним переговорам на Близькому Сході, а тако надалі буде «відігравати свою роль у просуванні швидкого завершення конфлікту».
Війна в Україні — заява Трампа
Президент США Дональд Трамп після переговорів із Сі Цзіньпіном заінтригував заявою про війну в Україні. Він наголосив, мовляв, з китайським колегою вони торкалися цієї теми, бо це питання, яке вони обоє «хотіли б вирішити».
«До вчорашнього вечора все мало добрий вигляд, але вчора вони зазнали серйозного удару. Отже, це однаково відбудеться, але дуже прикро», — зауважив Трамп.