Політика
687
Китай після зустрічі Сі з Трампом зробив нову заяву про війну в Україні

У Пекіні заявили про готовність разом з Вашингтоном «відігравати конструктивну роль» у вирішенні війни.

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Китай та Сполучені Штати Америки «сподіваються на швидке завершення» війни в Україні, яку Пекін вже п’ятий рік називає «кризою» та «конфліктом».

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І, підсумовуючи зустріч Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом.

З його слів, лідери двох країн доклали багато зусиль «для сприяння мирним переговорам у кожному окремому випадку».

«Складні проблеми не мають простих рішень. Мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні війни», — сказав Ван І.

Окрім того, додали у зовнішньополітичному відомстві, КНР «наполегливо працює» над сприянням мирним переговорам на Близькому Сході, а тако надалі буде «відігравати свою роль у просуванні швидкого завершення конфлікту».

Війна в Україні — заява Трампа

Президент США Дональд Трамп після переговорів із Сі Цзіньпіном заінтригував заявою про війну в Україні. Він наголосив, мовляв, з китайським колегою вони торкалися цієї теми, бо це питання, яке вони обоє «хотіли б вирішити».

«До вчорашнього вечора все мало добрий вигляд, але вчора вони зазнали серйозного удару. Отже, це однаково відбудеться, але дуже прикро», — зауважив Трамп.

