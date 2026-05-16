Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
2 хв

Чоловік влаштував стрілянину біля майданчика у Львові, коли там були діти: подробиці (відео)

У Львові на вулиці Гната Хоткевича чоловік влаштував стрілянину поблизу дитячого майданчика.

Ірина Ігнатова
Патрульна поліція

Правоохоронці затримали злочинця зі зброєю у Львові / © Національна поліція Києва

У суботу, 16 травня, у Львові на вулиці Гната Хоткевича невідомий чоловік влаштував переполох, здійснивши серію пострілів у повітря безпосередньо поруч із місцем, де гралися діти.

Про деталі інциденту та затримання зловмисника повідомила патрульна поліція Львівської області на своєму офіційному Telegram-каналі.

Стрілянина на очах у дітей та блискавичне затримання

Занепокоєна очевидиця негайно викликала правоохоронців, вказавши інспекторам роти тактико-оперативного реагування (ТОР) на чоловіка з предметом, схожим на зброю. За словами жінки, його дії неабияк налякали дітей довкола.

ТОРівці миттєво оцінили ситуацію. Вони обережно наблизилися до зловмисника з різних боків, блискавично вибили пістолет із його рук та жорстко затримали хулігана.

Слідчо-оперативна група встановила, що 34-річний чоловік встиг здійснити близько десяти пострілів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ймовірно, зброя була пневматичною — її вилучили для проведення експертизи. Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. За вчинене хуліганство (ч. 4 ст. 296) йому загрожує до семи років позбавлення волі.

В Україні почастішали випадки стрілянини — останні новини

Останнім часом в Україні фіксують низку небезпечних інцидентів із застосуванням зброї. Так, поліція Хмельницької області повідомила деталі розстрілу своїх співробітників у селі Терлівка.

Водій, позбавлений прав керування, намагаючись втекти від патрульних, забіг на територію свого домогосподарства і відкрив вогонь з автомата. Внаслідок стрілянини загинув інспектор сектору реагування капітан Сергій Чорний, а його напарник отримав поранення. Згодом спецназ КОРД ліквідував озброєного нападника.

Ще одна стрілянина сталася просто на паркінгу в Оболонському районі Києва. Як повідомила Патрульна поліція столиці, під час конфлікту між кількома чоловіками один із них вистрілив у бік опонента та втік на автомобілі Peugeot. Для перехоплення машини запровадили спеціальну поліцейську операцію. Невдовзі авто зупинили у Дніпровському районі, вилучили предмет, схожий на пістолет, а підозрюваного затримали.

